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Macera tutkunu görme engelli genç "gökyüzü dalışı" hayalini gerçekleştirdi

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Doğuştan görme engelli Sidar Korkmaz, annesiyle birlikte THK Selçuk Efes Paraşüt Okulu'nda uçaktan atlayarak skydiving deneyimi yaşadı. 'Engellilik insanların bakış açısıyla ilgili' diyen Korkmaz, herkesin bu deneyimi yaşaması gerektiğini söyledi.

Doğuştan görme engelli Sidar Korkmaz (23), Türk Hava Kurumu (THK) Selçuk Efes Paraşüt Okulunda uçaktan paraşüt açılana kadar yapılan gökyüzü dalışı (skydiving) deneyimini yaşadı.

Görme kaybı ve körlüğe neden olan kalıtsal bir retina hastalığıyla dünyaya gelen Sidar Korkmaz, gökyüzü dalışı hayalini gerçekleştirmek için THK uçuş okuluna müracaat etti.

Görüşmelerin ardından talebi kabul gören İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Korkmaz, atlayış gününü beklemeye başladı. Bu arada Sidar Korkmaz, gökyüzü dalışı için annesi Rahşan Korkmaz'a da teklif götürdü.

Sidar'ı şimdiye kadar yalnız bırakmayan annesi, bu heyecanlı anlarda da İstanbul'dan İzmir'e oğluna eşlik etti.

Hazırlık aşamaları ve eğitimlerin ardından görme engelli genç ile annesi, paraşüt pilotları eşliğinde uçaktan atlayarak gökyüzü dalışı gerçekleştirdi.

Sidar Korkmaz, AA muhabirine, ekstrem sporlara ilgi duyduğunu, bu atlayışın da hayalleri arasında yer aldığını söyledi.

Düşündüğünden çok daha rahat ve kolay bir süreç geçtiğini belirten Korkmaz, gökyüzünde bütün rüzgarı vücudunda hissettiğini aktardı.

Uçağın kapısından çıktıktan sonra düşme hissi yaşamadığını anlatan Korkmaz, "Suyun içinde yüzüyor gibi havada süzüldüm. Sanki suyun içerisine yüzüstü uzanmışsın da seni havada tutuyormuş gibiydi. Ben daha yumuşak aşağı düşeriz diye düşünüyordum ama değilmiş. Çok güzeldi. Kesinlikle herkesin denemesi lazım. Engel dediğimiz şey aslında insanların bakış açısıyla ilgili. Engellilik böyle bir şey değil. İnsanlar alan açtığı sürece engelli biri de her türlü şeyi yapabilir. Bugün kanıtı burada." diye konuştu.

Anne Rahşan Korkmaz da hayatı farklı tecrübeleyen bir çocuğu olduğu için kendisinin de farklı deneyimler yaşadığını kaydetti.

Atlayış planının tamamen spontane geliştiğini ifade eden Korkmaz, şunları söyledi:

"Sidar bunu kaç zamandır araştırıyordu. Bana da 'eşlik eder misin' dedi. Buraya gelirken amacım Sidar'a eşlik etmek, yol arkadaşlığı etmekti. Sağ olsun hocamız da teşvik etti, bir anda kendimi atlarken buldum. İyi ki de atlamışım. Sidar benim hayatıma yön veren, korkularımı yenen bir çocuk. Anneler çocukların yol göstereni olur ama Sidar benim ışığım, güneşim."

THK İzmir Selçuk Efes Paraşüt Okulu Müdürü Mustafa Ağcahan da kurum olarak havada engel olmadığını göstermeyi amaçladıklarını belirtti.

Gökyüzünde engelsiz bir havacılık yaşatmak için çalıştıklarını vurgulayan Ağcahan, "Sidar'ın mutluluğu, daha önceki arkadaşlarımız, ampute olan, felç olan arkadaşlarımızdan sonra bir ilk oldu. İlk defa görme engelli bir vatandaşımız skydiving yaptı. Skydiving, bizim uçaktan paraşüt açılana kadar yaptığımız serbest düşüşün adı. Saatte 230 ila 250 kilometre süratle Sidar bunu deneyimledi, hissetti. Türk Hava Kurumu Paraşüt Okulu olarak engelli vatandaşlarımızı havada engelsiz hale getirecek şekilde yardıma her zaman hazırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
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