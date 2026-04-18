Braille alfabesiyle Kuran'ı ezberleyen kadın hafız, kendisi gibi görme engellilere de Kuran öğretmek istiyor

Erzincan'da 10 yıl önce kabartma yazıyla Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip hafız olan Kader Macit, kendisi gibi görme engellilere de kutsal kitabı öğretmek istiyor.

Doğuştan görme engeli bulunan 30 yaşındaki Macit, Erzurum, Erzincan ve İstanbul'da aldığı eğitimlerin ardından 2016'da Braille alfabesiyle hafızlığı tamamladı.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan sonra atandığı Ahmet Hamza ve Münire Hanım Kız Kur'an Kursu'nda 2 yıl önce göreve başlayan Macit, burada hafızlık adayı kız öğrencilere öğreticilik yapıyor.

Macit, görme engellilere de Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğretmenin hayalini kuruyor.

Azmi ve başarısıyla engellilere örnek olan Macit, AA muhabirine, daha küçük yaşlardayken Yasin, Tebareke ve Amme surelerini ezberleyerek Kur'an-ı Kerim okumaya yöneldiğini söyledi.

Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim'i ezberlediğini belirten Macit, şunları kaydetti:

"Anne babalara seslenmek istiyorum, engelli çocuklarını evde bırakmasınlar, sosyal hayata alıştırsınlar. Hayalim, Erzincan'da görme engellilere Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim öğretmek. Eğer hafızlık isterlerse hafızlıklarını da yaptırmak istiyorum. Ben bu aşamaya ailemin, teyzemin ve arkadaşlarımın desteğiyle geldim, hepsine teşekkür ediyorum."

Macit, geçtiğimiz günlerde kendisine Braille alfabeli Kur'an-ı Kerim hediye eden Vali Hamza Aydoğdu'ya da teşekkür etti.

Kızıyla gurur duyuyor

Baba Arif Macit de gurur duyduğu kızının özveriyle hafız olmayı başardığını ifade etti.

Engelli çocuğu olan ebeveynlere tavsiyelerde bulunan baba Macit, "Allah bana nasip etmedi hafızlığı. Görme engelli değilim, gören bir adamım. Kur'an kursunda okudum. Kızımın adı 'görme engelli' ama gerçek görme engelli biziz. Çünkü o Allah-u Teala'nın gönderdiği Kur'an-ı Kerim'i ezberledi, biz becerip de ezberleyemedik." dedi.

Macit, "Gören insanların beceremediği hafızlığı kızım, görme engelliyken elleri sayesinde öğrendi ve eğitim veriyor. Kime eğitim veriyor? Görme engelli olmayanlara. Demek ki esas görme engelli bizmişiz." diye konuştu.