Görme Engelli Çiftin Düğün Töreni Kütahya'da Gerçekleşti

Kütahya'da, ortaokul yıllarında birbirlerinin sesinden ve konuşmalarından etkilenen doğuştan görme engelli çift, düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi.

Kütahya'da yaşayan ve doğuştan görme engelli olan 26 yaşındaki Kezban Ayyıldız ile yine doğuştan engelli 25 yaşındaki Hüseyin Kaygusuz, hayatlarını birleştirdi.

Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesince her yıl geleneksel olarak düzenlenen düğün töreni etkinliği bu yıl da devam etti.

Dernek bu yıl ki program kapsamında Kezban ve Hüseyin çiftinin düğünlerine ev sahipliği yaptı.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen düğünde Kezban ve Hüseyin çifti, alkışlar eşliğinde salona gelerek ilk danslarını yaptı.

Dernek başkanı Hatice Yakar, dernek üyeleri ve çiftin yakınlarının ilgi gösterdiği düğünde genç çift ve davetliler gönüllerince eğlendi.

Damat Hüseyin Kaygusuz, gazetecilere, eşi Kezban Ayyıldız ile Denizli'deki bir görme engelliler okulunda tanıştığını söyledi.

Konuşmasından ve sesinden etkilendiği eşi ile iletişiminin sürdüğünü ve bu yaz evlilik teklifi ettiğini anlatan Kaygusuz, şunları kaydetti:

"Ben eşime ortaokul yıllarımda ilanı aşk etmiştim ama kısmet bu güneymiş. Maltepe Mahallesi'ndeki Ahmet Yakupoğlu Parkı'nda elimde tek taş yüzükle evlilik teklif ettim. Tek seferde 'evet' aldım. Çok romantik evlenme teklifi ettim çünkü. O artık sevdiğim, eşim, her şeyim, benim hayat arkadaşım, yoldaşım, sırdaşım oldu. Bu mutlu günümüzde aramızda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum."

Gelin Kezban Kaygusuz ise mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Dernek başkanı Hatice Yakar da genç çifte mutluluklar dileyerek bu anlamlı günde yanlarında olan herkese teşekkür etti.

Düğün, ikramlar, müzik eşliğinde eğlence ve hediye ve takı töreniyle sona erdi.