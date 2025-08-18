Göreme, Kapadokya'nın Başkenti Olarak Tescillendi

Kapadokya'yı ziyaret eden milyonlarca turistin uğrak noktası konumundaki Nevşehir'in Göreme beldesinin " Kapadokya'nın başkenti" ismini tescil ettirmesi, ilçe sakinleri ve turizmcileri memnun etti.

UNESCO Dünya Mirası listesindeki Göreme Milli Parkı'nın yer aldığı, peribacaları ile çok sayıda vadileri, kayadan oyma tarihi mekanları barındıran ve sıcak hava balon turu başta olmak üzere çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Göreme beldesi, yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yılbaşı itibarıyla 2 bin 314 nüfusa sahip belde, her yıl nüfusunun yüzlerce katı turist ağırlıyor.

Göreme Belediyesinin Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığı başvurunun ardından beldenin " Kapadokya'nın başkenti" ünvanı, Marka Tescil Belgesi ile tescillendi.

Marka Tescil Belgesi ile Göreme Belediyesi tarafından önemli etkinlikler, tanıtımlar ve fuarlarda " Kapadokya'nın başkenti" ünvanı vurgulanacak.

" Kapadokya'nın başkenti Göreme'dir"

Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, AA muhabirine, Kapadokya'yı ziyaret eden milyonlarca turistin beldeye mutlaka yolunun düştüğünü söyledi.

Bölgenin simgeleri haline gelen balon, arazi aracı, atlı turların yanı sıra peribacası ve tarihi yapı yoğunluğunun Göreme'de bulunduğunu dile getiren Eren, yerli ve yabancı turistlerce kabul gören mevcut koşulların tescillenerek resmiyet kazandığını ifade etti.

Göreme turizminin sürdürülebilirliği için belediye olarak yoğun çaba sarf ettiklerini vurgulayan Eren, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2 bin 500'e yakın nüfusumuza rağmen milyonlarca ziyaretçi alıyoruz. Beldemizde her türlü tur faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Göreme'nin yeri bölgede çok ayrıdır. Kapadokya'nın başkenti Göreme'dir. Vadilerin neredeyse tamamı Göreme'de bulunmaktadır. Göreme Açık Hava Müzesi burada, aynı zamanda sıcak hava balon kalkış alanları beldemizde. Beldemizin mükemmel bir manzarası var. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki Kapadokya Balon Festivali'nde de figürlü balonlar Göreme'de uçuş yapıyor. Göreme Belediyesi adına tescil alındı ancak bölge ayrımı yapmıyoruz. Hepimiz Kapadokya'yız, Marka Tescil Belgesi'ni belediyemiz alsa da bu tescil hepimizindir."

"Tescilin alınması bizim için gurur verici"

Belde sakini, turizmci Süleyman Yücefaydalı ise isim tescili başvurusunun olumlu sonuçlanmasının kendileri için övünç kaynağı olduğunu belirtti.

Mutlu olduklarını dile getiren Yücefaydalı, "Göreme'de 252 otel, 100'den fazla hediyelik eşya mağazası, 130'a yakın turizm acentesi ile balon turu başta olmak üzere çok sayıda etkinlik buranın ön planda olmasını sağlıyor. Tescilin alınması bizim için gurur verici. Uzun yıllardır halkımız, Göreme'nin Kapadokya'nın başkenti haline gelebilmesi için çok emek verdi. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Mustafa Köse de doğup büyüdükleri beldeyi kendileri ve ziyaretçilerin "Kapadokya'nın başkenti" olarak nitelendirdiğini, Türk Patent ve Marka Kurumunun bu gerçeği belgeye döktüğünü ifade ederek, "Kapadokya'da Göreme turizmin beşiğiydi şimdi ise başkenti oldu. Turistlerin ayrılırken çevrelerine tavsiye edeceklerini söyledikleri bir belde." dedi.