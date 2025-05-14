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Görele'de Şiir Dinletisi Etkinliği Düzenlendi

Görele'de Şiir Dinletisi Etkinliği Düzenlendi
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Giresun'un Görele ilçesinde, 'Sözün en güzel tonu' temasıyla gerçekleştirilen şiir dinletisi, Valilik personelinin gönüllü katılımıyla sanatseverlerle buluştu. Etkinlikte, Mevlana'dan Aşık Veysel'e birçok şairin eserleri seslendirildi.

Giresun'un Görele ilçesinde şiir dinletisi programı organize edildi.

Açık Kapı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Valilik personelinin gönüllü katılımıyla düzenlenen şiir dinletisinin ikincisi, Görele Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

"Sözün en güzel tonu" temasıyla gerçekleştirilen dinletide, Mevlana Celaleddin-i Rumi'den Aşık Veysel'e, Cahit Sıtkı Tarancı'dan Sezai Karakoç'a kadar pek çok şairin eserleri seslendirildi.

Vali Yardımcısı Alpaslan Altınışık, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaymakam Hamit Genç ise şiirin duygusunu hissettikleri güzel ve anlamlı bir etkinlik olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Kamil Yılmaz - Kültür Sanat
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