Görele'de Anneler Günü etkinlikleri kapsamında Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi

Giresun'un Görele ilçesinde Anneler Günü etkinlikleri kapsamında Türk Sanat Müziği konseri organize edildi.

Görele Belediyesi Musiki Cemiyeti tarafından Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere sanatseverler ilgi gösterdi.

Belediye Başkan Vekili İlkay Odabaş, konserin düzenlenmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.

Sosyal belediyeciliğin en güzel ortak noktasının sanat olduğunu belirten Odabaş, "Sanatın birleştirici, ruhu besleyici özelliği vardır. Bundan sonra da sanatla ilgili sosyal faaliyetlerde bu ortamda birçok defa bulaşacağız." dedi.