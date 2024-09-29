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Gordion Arkeofilm Festivali Ödül Töreni Gerçekleşti

Gordion Arkeofilm Festivali Ödül Töreni Gerçekleşti
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Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Gordion Antik Kenti'nde düzenlenen Gordion Arkeofilm Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Profesyonel dalda en iyi film ödülü İranlı yönetmen Hossein Ranjbar Shirazi’nin 'Symphony of The Knots' adlı eserine verildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne geçen yıl dahil edilen Gordion Antik Kenti'nin tanıtım çalışmaları kapsamında düzenlenen "Gordion Arkeofilm Festivali"nin ödül töreni gerçekleştirildi.

Festivalde, profesyonel dalda en iyi film ödülüne, İranlı yönetmen Hossein Ranjbar Shirazi'nin "Symphony of The Knots" adli eseri layık görüldü.

Jüri özel ödülü Yemenli yönetmen Adel Mohammed Alhaimi'ye ait "Pail" adlı filme verildi.

Öğrenci dalında en iyi film ödülü ise Türkiye'den yönetmen Başak Çardak'ın hazırladığı "Safranbolu'nun Altın Çiçeği"ne gitti.

Öğrenci dalında jüri özel ödülleri Portekiz'den Ana Rita Costa-Andre Vieira'nın çektiği "Portaraits Of Ajuda" ve Türkiye'den yönetmen Yüksel Çilingir'in imzasını taşıyan "Sultanın Tacı"na verildi.

Yassıhöyük Mahallesi Midas Tümülüsü ve Gordion Müzesi park alanında gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye girenlerin ödülleri protokol üyelerince takdim edildi.

Gordion Arkeofilm Festivali'ne Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, ABD, İngiltere, İran, Portekiz ve Yemen'den 827 eser katıldı.

Kaynak: AA / Ali Tuna - Kültür Sanat

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