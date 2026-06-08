Binlerce insan Kiraz Festivali için Börez'e akın etti

Manisa'nın Gördes ilçesi Börez Mahallesi'nde düzenlenen 4'üncü Kiraz Festivali ve köy hayrı, binlerce kişinin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. En iyi kirazın seçildiği festivalde üreticiler kıyasıya yarışırken, konserler geceye damga vurdu.

Gördes ilçesine bağlı Börez Mahallesi'nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kiraz Festivali ve köy hayrı, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Festival, renkli görüntülere sahne olurken, en iyi kiraz yarışması ve konserler büyük ilgi gördü.

Katılımcılara keşkek, mantı, güveç ve höşmerim ikramıyla başlayan şenlikte, bölgenin hafız ve mevlithanları tarafından Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Festival kapsamında yaklaşık 5 bin kişiye yemek ikram edildi.

Öğleden sonraki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Festivalin açılış konuşmasını yapan Börez Mahallesi Muhtarı Mustafa Adıgüzel, festivalin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirterek, "Mahallemiz birbirinden lezzetli kiraz çeşitleriyle önemli bir üretim merkezi. Festivalimiz bizleri bir araya getiriyor, paylaşmayı ve dayanışmayı artırıyor. Bu yıl 4'üncüsünü düzenlediğimiz festivalimizi önümüzdeki yıllarda daha da büyüterek sürdürmek istiyoruz" dedi.

Festival kapsamında düzenlenen 'En İyi Kiraz Yarışması'nda üreticiler irilik, renk, tat, koku ve aroma kriterlerinde yarıştı. 68 üreticinin katıldığı yarışmada jüri üyeleri dereceye giren ürünleri belirlemekte zorlandı. Yarışmada Bayram Özer birinci, Yusuf Küçük ikinci, Perihan Özer üçüncü, Meyrik Efe ise dördüncü oldu. Dereceye giren üreticilere protokol üyeleri tarafından altın, ev eşyası ve çeşitli hediyeler verildi.

Festivalde yerel sanatçılar Adem Ertaş, Sındırgılı Kardeşler ve Mehmet Aslan sahne aldı. Türk Halk Müziği sanatçısı Canan Bayram'ın konseriyle coşkunun arttığı festival, gece geç saatlere kadar devam etti.

Börez Mahallesi İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe Gördes Kaymakamı Sercan Sakarya, Sefer Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ramazan Çetin, Emniyet Amiri Serdar Kılıç, İlçe Tarım Müdürü Ahmet Bilgen, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Koç, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Nail Aydeniz, Gördes Doğa ve Kültür Derneği Başkanı Emine Ataman Koç ve dernek üyeleri, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çiftçi, mahalle muhtarları, kiraz üreticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı