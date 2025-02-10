Golden Horn Brass, Bursa'da Büyüleyici Bir Konser Verdi

Türkiye'nin ilk bakır nefesli beşlisi olarak tanınan Begüm Gökmen ve grubu "Golden Horn Brass", Bursa'da sahne aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Golden Horn Brass müzik grubu barok, klasik, caz, pop ve yerel ezgilerden oluşan bir repertuvar sundu.

Müzik grubunun seslendirdiği "Dere Akıyor Dere", "Pervane" ve "Zeytinyağlı Yiyemem" gibi eserler müzikseverlerin beğenisini kazandı.

Konserin sonunda sanatseverleri selamlayan grup üyeleri uzun süre alkışlandı.