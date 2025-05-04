Gölcük Tabiat Parkı, Bahar Aylarında Tatilcilerin Akınına Uğradı

Gölcük Tabiat Parkı, Bahar Aylarında Tatilcilerin Akınına Uğradı
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Bolu'nun Gölcük Tabiat Parkı, bahar mevsimiyle birlikte yerli ve yabancı tatilcilerin ilgisini çekti. Ziyaretçiler göl çevresinde yürüyüş yaparken, piknik alanlarında vakit geçirdi.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle öne çıkan Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğradı.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki park, bahar aylarının gelmesiyle ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

Günübirlik yerli ve yabancı tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yaptı, iskelelerde fotoğraf çektirdi, piknik alanlarında açan sarı ve beyaz papatyalar arasında vakit geçirdi.

Bazı tatilciler, park alanlarında yer bulamadıkları için araçlarını Bolu-Seben kara yolunun kenarına bıraktı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Kültür Sanat
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