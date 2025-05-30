Gölbaşı'nda 'Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?' Söyleşisi Düzenlendi

Gölbaşı'nda 'Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?' Söyleşisi Düzenlendi
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, eğitim bilimci Doç. Dr. Özgür Bolat tarafından düzenlenen söyleşide, çocukların başarı ve mutluluğunun akademik performansın ötesinde olduğu vurgulandı. Ailelerin çocuklarına koşulsuz sevgi göstermesi gerektiği belirtildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, "Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?" konulu söyleşi organize edildi.

Eğitim bilimci ve yazar Doç. Dr. Özgür Bolat, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Bütüncül ve Kapsayıcı Aile ve Okul Eğitimleri Projesi" kapsamında özel bir okulun salonunda düzenlenen söyleşide, öğretmen ve velilere bilgi aktardı.

Çocukların başarı ve mutluluğunun yalnızca akademik performansa bağlı olmadığını belirten Bolat, "Çocuklarda özgüvenin temeli koşulsuz sevgi ve güvenli bağlanmayla atılır. Aileler, çocuklarının sadece başarısını değil, varlığını da onaylamalıdır." dedi.

Aile içi iletişim, çocuklara doğru yaklaşım, okul-aile iş birliği ve çocukların psikolojik gelişimi başlıklarının ele alındığı söyleşiye, Kaymakam Erol Rüstemoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, şube müdürleri, öğretmen ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Soner Aksakal - Kültür Sanat
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