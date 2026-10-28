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Giresun Üniversitesi Balık Şenliği'nde 1 ton 200 kilogram balık ikram edildi

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Giresun Üniversitesi Balık Şenliği'nde 1 ton 200 kilogram balık ikram edildi
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Giresun Üniversitesinin Güre Yerleşkesi'nde düzenlenen Balık Şenliği'nde yaklaşık 1 ton 200 kilogram balık öğrencilere ve katılımcılara ikram edildi. Konserler eşliğinde horon tepip Giresun karşılaması oynayan öğrenciler, vize sınavları öncesinde moral depoladı.

Giresun Üniversitesinde geleneksel olarak düzenlenen Balık Şenliği, yaklaşık 1 ton 200 kilogram balığın ikram edildiği etkinlikte öğrencileri bir araya getirdi. Güre Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen şenlikte öğrenciler, konserler eşliğinde horon tepip Giresun karşılaması oynayarak vize sınavları öncesinde moral depoladı.

Giresun Üniversitesinin Güre Yerleşkesi'ndeki etkinlik alanında düzenlenen şenliğe Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emel Uzunoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İskender Aksoy, Genel Sekreter Coşkun Şentürk, üniversite personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Şenlik kapsamında hazırlanan yaklaşık 1 ton 200 kilogram balık ve çeşitli ikramlar, öğrencilere ve diğer katılımcılara dağıtıldı. Müzik ve konserlerle renklenen etkinlikte öğrenciler, horon tepip Giresun karşılaması oynadı. Farklı şehirlerden gelerek üniversitede eğitim gören öğrenciler, şenlik sayesinde bir araya gelerek hem eğlendi hem de arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Şahin, bu tür organizasyonların üniversite yaşamına önemli katkılar sunduğunu belirterek öğrencilerin sosyal yaşamını destekleyen etkinliklere önem verdiklerini ifade etti. Farklı şehirlerden Giresun Üniversitesine gelen öğrencilerin kaynaşmasına imkan sağlayan şenliğin birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiğini kaydeden Şahin, yaklaşan vize sınavları öncesinde öğrencilerin moral ve motivasyon kazandığını vurguladı.

Şahin, üniversitenin yalnızca akademik faaliyetlerle değil, öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkı sunan etkinliklerle de öne çıktığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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