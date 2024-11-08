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Giresun'un Dereli İlçesinde Güz Renkleri Büyülüyor

Giresun'un Dereli İlçesinde Güz Renkleri Büyülüyor
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Doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Giresun'un Dereli ilçesinde, Kuzalan Tabiat Parkı ve Mavigöl çevresindeki doğa, güz mevsiminin renkleriyle adeta bir tablo gibi süslendi. Sarı, yeşil ve kırmızı tonlarının hakim olduğu manzaralar ziyaretçileri bekliyor.

Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Giresun'un Dereli ilçesinde güz renkleri hakim oldu.

İlçede 1800 rakımda yer alan, traverten grubu ve şelaleleriyle dikkati çeken Kuzalan Tabiat Parkı sarı, yeşil ve kırmızının tonlarına büründü. Özellikle traverten bölgesindeki ağaçların görüntüsü ilgi çekiyor.

Göksu Deresi'nde büyüklü küçüklü dört gölden oluşan ve turkuaz renkte akan Mavigöl'ün etrafında yer alan ağaçlardaki farklı tonlar da güz mevsiminin güzelliğini ortaya koyuyor.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Kültür Sanat
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