Son dakika yerel: Giresun'un Kurtuluş Savaşı kahramanlığı filim haline getiriliyor

Giresun'un Kurtuluş Savaşı kahramanlığı filim haline getiriliyor

Giresun'un iki gönüllü alayla Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği kahramanlık beyaz perdeye taşınıyor

GİRESUN - Giresun'un iki gönüllü alayla Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği kahramanlık beyaz perdeye taşınıyor. Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılan 42. ve 47. Gönüllü Alay'ın vatan savunması film haline getiriliyor.

Giresun Belediyesi'nce hazırlatılan ve Şebinkarahisar'da çekimleri devam eden kısa film Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği Polatlı Haymana Mangal Dağı bölgesinde düşmanla savaşan Giresunluların kahramanlıklarını anlatıyor.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, şehri işgal olmadığı halde yaklaşık 5 bin kişi ile 42. ve 47. Gönüllü Alayı çıkarıp vatan savunmasına katılan Giresunlu kahramanların kısa filmini yaptıklarını söyledi.

Söz konusu iki alayla ilgili bir çok tarihi araştırma olduğunu ancak görsel anlamda bir çalışma olmadığına belirten Şenlikoğlu, bu nedenle film çalışması yaptıklarını kaydetti.

Şenlikoğlu, "Film 42. ve 47. Gönüllü Alayın dönem içerisinde vatan savunmasına olan katkıları anlattılmaktadır. Bu çalışma inşallah 30 Ağustos öncesinde gösterime girecek. Binlerce şehitten bahsediyoruz, 42. ve 47. gönüllü alaylar içerisinde yaşları belki 15 ile başlayan kendi topraklarından kendi köylerinden vatan için arkasına bakmayarak yürüyüp gittikleri o savunmayı film ile anlatmak istiyoruz. Onların yaptığı kahramanlığı gelecek nesillere anlatmak bizim için bir vefa borcudur" dedi.

-Senaryo tarihi kaynaklardan esinlenerek yazıldı

Çekimlerin tarihi kaynaklara dayanarak yapıldığını aktaran Şenlikoğlu, "Mangal dağında cephedeki çatışmalarda savaşan 42. ve 47. gönüllü alayımızın abazıpka denilen özel kıyafeti var, cepheye son noktada girişlerinin tarihi kaynaklara göre kemençe ile girdikleri aynı zamanda abazıpka dolayısıyla düşman saflarında özel birlik olarak nitelendirildikleri söyleniyor. Kısa filmde de buna da bir vurgu yaparak, onların kahramanlıklarına bir gönderme yapılıyor" dedi.

"Giresun'a özel bir statü verilmeli"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Milli Mücadele kahramanı Topal Osman Ağa'nın itibarının hukuken iade edilmesi amacıyla TBMM Başkanlığına kanun teklifini de değerlendiren Başkan Şenlikoğlu, " Giresun'dan gönüllü alayları oluşturarak Kurtuluş Savaşında yararlılıklar göstermiş Topal Osman Ağa'nın iade-i itibarının verilmesinden memnuniyet duyarız. Bu anlamda MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin verdiği kanun teklifini destekliyoruz. Tatbiki karar yetkili mercilere aittir. Bunun yanı sıra Şehrimizin Milli Mücadeleye katkısını anlatmaya çalışıyoruz. Tabibi biz de vatan savunmasından şehrimize özel bir statünün, özel bir ismin verilmesinin getireceği katkılar olacağına inanıyoruz ve doğru da bir yaklaşım olur"dedi.