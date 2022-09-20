Giresun haber... Giresun'da 'otçu göçü' yolları gün yüzüne çıkarılıyor

Giresun'da geçmişte otçu göçünün yapıldığı, unutulmaya yüz tutmuş patika yollar yeniden canlandırılıyor.

Giresun Doğa Sporları Kulübü'nce (GİDOSK) yürütülen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Otçu Göçü Yürüyüşü Yolu" projesi kapsamında yayla göçlerinin patika yolları keşfediliyor.

Proje kapsamında yürüyüş etkinliklerinde katılımcılar, belirli rotalarda yürüyerek hem kültürü tanıyor hem de doğa sporu yapıyor. Yürüyüş etkinlikleri, belirli zaman aralığında GİDOSK koordinatörlüğünde devam edecek.

GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç, AA muhabirine, Giresun'da yaşayan Çepni kültürüne sahip halkın geçmişten günümüze gelen kültürlerinden birinin de otçu göçü olduğunu söyledi.

Otçu göçünün, köylerde ve kırsalda yaşayan halkın bahar ve yaz aylarında erzaklarını alarak hayvanları ile yürüyüp yaylaya göç etmesi olduğunu aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"Kültürü korumanın en güzel yolu onu yaşatarak korumaktır, diyerek bu proje ortaya çıktı. Projemiz kapsamında otçu göçü yollarını kayıt altına alarak gelecek nesillere miras olarak bırakılmayı hedeflemekteyiz. Yürüyüş yollarının araştırılması, doğa yürüyüşü kapsamında değerlendirilmesi, rota kaydının yapılması, Google Maps gibi harita uygulamalarında işaretlenerek haritalandırılması ve kitapçık basımı ile sürdürülebilir hale getirilecektir."

Kılıç, rotaların gelecek nesillere aktarılması için planladıkları yürüyüş etkinliğinin ilkini bir süre önce 54 kişinin katılımıyla organize ettiklerini kaydederek, "Ekibimiz etkinlikler düzenleyerek bu rotaların gelecek nesillere aktarılması için çalışacak. Bunun şehirlerde doğadan uzak binalarda sporsuz ve sağlıksız büyüyen gençlerimize hem kültürlerini aşılamak hem de doğa sporlarını sevdirme yönünde büyük katkısı olacaktır." dedi.

Proje Koordinatörü Ali Yılmaz ise projeyle keşfedilen yürüyüş yollarında düzenlenecek etkinlikler ile geçmişten günümüze kültür aktarımının gerçekleşeceğini ve alternatif turizm alanında Giresun'da yeni bir kapı açılacağını kaydetti.