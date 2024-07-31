Giresun'da Fındık Gastronomi Şenliği Konseri
Giresun'un Bulancak ilçesinde düzenlenen Fındık Gastronomi Şenliği kapsamında konser organize edildi. Konser öncesi Gurme Fındık Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Konuşmaların ardından Yayla Trio konser verdi.
Giresun'un Bulancak ilçesinde, Fındık Gastronomi Şenliği kapsamında konser organize edildi.
Konser öncesi, Gurme Fındık Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi.
CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, bölgenin baş tacı ürünü fındık için düzenlenen etkinliğin, fındığa değer kattığını söyledi.
Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç ise şenliğin sponsorların desteğiyle gerçekleştirildiğini belirterek, katkı sağlayanlara teşekkür etti.
Konuşmaların ardından, grup Yayla Trio konser verdi.