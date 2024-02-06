Giresun'da deprem sergisi düzenlendi
Giresun'un Espiye ilçesinde, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla fotoğraf sergisi düzenlendi. Espiye 75. Yıl Çok Programı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından, Espiye Kaymakamlığı bahçesinde organize edilen sergide 50 fotoğraf yer aldı. Kaymakam Taner Tengir, serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Serginin açılışına, İlçe Belediye Başkanı Mustafa Karadere, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile davetliler katıldı.
Giresun'un Espiye ilçesinde, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla fotoğraf sergi düzenlendi.
Espiye 75. Yıl Çok Programı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından, Espiye Kaymakamlığı bahçesinde organize edilen sergide 50 fotoğraf yer aldı.
Kaymakam Taner Tengir, serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Serginin açılışına, İlçe Belediye Başkanı Mustafa Karadere, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile davetliler katıldı.