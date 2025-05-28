Gipsy Kings, Eskişehir'de Hayranlarıyla Buluştu

Gipsy Kings, Eskişehir'de Hayranlarıyla Buluştu
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Grammy ödüllü Gipsy Kings, Efsanevi gitarist Tonino Baliardo öncülüğünde Eskişehir'deki Sazova Parkı Amfitiyatrosu'nda konser vererek Latin müziğini sevenlerle buluştu. Grubun şarkılarına canlı bir şekilde eşlik eden hayranlar, unutulmaz anlar yaşadı.

Latin müziğini tüm dünyada tanıtan Grammy ödüllü müzik grubu Gipsy Kings Feat. Tonino Baliardo, Eskişehir'de hayranlarıyla buluştu.

Topluluğun solo gitaristi olarak "El Maestro" lakabını alan usta sanatçı Tonino Baliardo öncülüğündeki grubun Sazova Parkı Amfitiyatrosu'ndaki konserine hayranları ilgi gösterdi.

Latin müziğinin sevilen grubunun üyeleri, Türkiye turnesi kapsamında düzenlenen konserin başlangıcında Türk seyircileri selamladı.

Konserde müzikseverler, efsanevi grubun şarkılarına alkış tutarak eşlik etti.

Baliardo ve Reyes ailelerinin bir araya gelmesiyle 1978'de Fransa'da kurulan Gipsy Kings, "Djobi Djoba", "Bamboleo", "Baila Baila", "La Dona" ve "Un Amor" gibi parçalarıyla dünya çapında ün kazandı.

30 Mayıs'ta İstanbul'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda dinleyicileriyle buluşacak Gipsy Kings'in albümleri dünya genelinde 60 milyonun üzerinde satıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Kültür Sanat
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