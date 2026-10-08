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Gezen Sinema Tırı, Düzce Cumayeri'deki Mehmet Metin İlkokulu öğrencileriyle buluştu

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Gezen Sinema Tırı, Düzce Cumayeri'deki Mehmet Metin İlkokulu öğrencileriyle buluştu
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Gezen Sinema Tırı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle Düzce'ye gelerek Cumayeri ilçesindeki Mehmet Metin İlkokulu öğrencileriyle buluştu. Öğrenciler kendileri için hazırlanan filmi izledi; tırın köy okullarını ziyaret etmeye devam edeceği bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle Düzce'ye gelen Gezen Sinema Tırı, Cumayeri ilçesindeki Mehmet Metin İlkokulu öğrencileriyle buluştu.

Düzce'de köy okullarındaki öğrencileri sinemayla buluşturmak amacıyla gerçekleştirilen Gezen Sinema Tırı etkinlikleri devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle kente gelen Gezen Sinema Tırı, Düzce Valiliği koordinasyonunda öğrencilerle buluşuyor. Etkinliğin üçüncü durağı Cumayeri ilçesindeki Mehmet Metin İlkokulu oldu. Okulda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, kendileri için hazırlanan filmi izleyerek sinema deneyimi yaşadı. Çocukların kültür ve sanatla buluşmasına katkı sağlamayı amaçlayan Gezen Sinema Tırı'nın, Düzce genelindeki köy okullarını ziyaret etmeye devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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