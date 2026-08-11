Gezen Sinema Sinop'ta: Konser ve Film Keyfi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle düzenlenen "Gezen Sinema" etkinliği, Sinop'ta vatandaşlarla buluşacak. Etkinlik kapsamında açık hava konseri ve sinema gösterimi gerçekleştirilecek.

Sinopluların müzik ve sinema keyfini bir arada yaşayacağı etkinlikler, 13 Ağustos Perşembe günü Uğur Mumcu Meydanı'nda, 14-15 Ağustos tarihlerinde ise Nisi Göleti Sosyal Yaşam Alanı'nda düzenlenecek.

Etkinlik programında saat 19.30'da "Gezen Ozanlar" Açık Hava Konseri, saat 20.30'da ise Açık Hava Sinema Gösterimi gerçekleştirilecek. Kültür ve sanat etkinliklerinin vatandaşlarla buluşturulmasını amaçlayan programa tüm Sinoplular davet edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı