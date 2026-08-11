Haberler

Gezen Sinema Sinop'ta: Konser ve Film Keyfi

Gezen Sinema Sinop'ta: Konser ve Film Keyfi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle düzenlenen "Gezen Sinema" etkinliği, Sinop’ta vatandaşlarla buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle düzenlenen "Gezen Sinema" etkinliği, Sinop'ta vatandaşlarla buluşacak. Etkinlik kapsamında açık hava konseri ve sinema gösterimi gerçekleştirilecek.

Sinopluların müzik ve sinema keyfini bir arada yaşayacağı etkinlikler, 13 Ağustos Perşembe günü Uğur Mumcu Meydanı'nda, 14-15 Ağustos tarihlerinde ise Nisi Göleti Sosyal Yaşam Alanı'nda düzenlenecek.

Etkinlik programında saat 19.30'da "Gezen Ozanlar" Açık Hava Konseri, saat 20.30'da ise Açık Hava Sinema Gösterimi gerçekleştirilecek. Kültür ve sanat etkinliklerinin vatandaşlarla buluşturulmasını amaçlayan programa tüm Sinoplular davet edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk hamle geldi

Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk hamle Bakan Çiftçi'den geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mourinho'nun Real Madrid antrenmanını görenler 'Yazıklar olsun' diyor

Görüntüyü izleyenler "Yazıklar olsun" diyor
Gözlükten kurtulmak için ameliyat olan adamın gözü alındı

Daha iyi görmek için ameliyat oldu, gözünü aldılar
Beşşar Esad'a idam kararı sonrası dikkat çeken görüntüler

Beşşar Esad'a idam kararı sonrası dikkat çeken görüntüler
Gordion kazı alanını ateşe verdi: Alkollü şüpheli tutuklandı

Tarihi kazı alanını yakan şüpheli hakkında karar verildi
UltrAslan lideri ve oğlunun hesaplarında 51 milyon TL’lik işlem hacmi

UltrAslan lideri ve oğlunun hesaplarında milyonluk trafik
Olay iddia! Erdoğan, Cemil Tugay'ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz?

Erdoğan muhalefetin kalesindeki başkanı sordu: Alalım mı ne dersiniz?
Akaryakıta çifte zam! Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor

Çifte zam göründü! Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor