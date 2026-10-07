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Gezen sinema ilkokul öğrencileri ile buluşuyor

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Gezen sinema ilkokul öğrencileri ile buluşuyor
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Köy okullarındaki öğrencileri sinemayla buluşturan Gezen Sinema Tırı’nın üçüncü durağı, Düzce Merkez’e bağlı Duraklar Köyü oldu.

Köy okullarındaki öğrencileri sinemayla buluşturan Gezen Sinema Tırı'nın üçüncü durağı, Düzce Merkez'e bağlı Duraklar Köyü oldu. Şehit Yalçın Güzeler Ortaokulu ve Ömer Dinçer İlkokulu öğrencileri etkinlik kapsamında film izledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle Düzce'ye gelen Gezen Sinema Tırı, köy okullarındaki öğrencilerle buluşmayı sürdürüyor. Düzce Valiliği koordinasyonunda, Özel İdare ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliğin üçüncü durağı Merkez ilçeye bağlı Duraklar Köyü oldu. Şehit Yalçın Güzeler Ortaokulu ve Ömer Dinçer İlkokulu öğrencileri için düzenlenen gösterimde çocuklar arkadaşlarıyla birlikte film izleyerek sinema deneyimi yaşadı. Etkinliğe İl Genel Meclis Üyesi Asım Keleş de katıldı. Çocukların kültür ve sanat faaliyetlerine erişimine katkı sağlamayı amaçlayan Gezen Sinema Tırı'nın, program kapsamında Düzce'nin farklı köy okullarındaki öğrencilerle buluşmaya devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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