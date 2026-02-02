Haberler

Salıpazarı'nda kuşaklar arası dayanışmaya yönelik proje hayata geçirildi

Salıpazarı Gençlik Merkezi'nin 'Çınarların Gölgesinde' projesi ile gençler, ilçede yaşayan büyükleri ziyaret ederek hayat tecrübelerini dinliyor. Bu buluşmalar, saygı, vefa ve dayanışma gibi değerleri pekiştiriyor.

Salıpazarı Gençlik Merkezi tarafından yürütülen "Çınarların Gölgesinde" projesi kapsamında gençler, ilçede yaşayan büyükleri ziyaret ederek hayat tecrübelerini dinledi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde büyükler geçmişten günümüze uzanan anılarını paylaşırken, gençler de saygı, vefa ve dayanışma gibi değerleri yakından tanıma fırsatı buldu. Samimi sohbetler eşliğinde gerçekleşen buluşmalar, kuşaklar arası bağların güçlenmesine katkı sağladı.

Gençlik Merkezi yetkilileri, proje ile gençlerin geçmişten güç alarak geleceğe daha bilinçli bakmalarını amaçladıklarını belirtti. Çalışmanın, toplumsal dayanışmayı artırdığı ve nesiller arasında güçlü bir gönül bağı oluşturduğu ifade edildi.

