Haberler

Gençler Arası Münazara Yarışması Finali Patara Antik Kenti'nde Gerçekleştirildi

Gençler Arası Münazara Yarışması Finali Patara Antik Kenti'nde Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Gençler Arası Münazara Yarışması Finali, tarihi Patara Antik Kenti'nde yapıldı. Gençler, toplumsal ve kültürel konularda argümanlarını sundu. Kazanan takım, ödüllerle birlikte katılımcılara teşekkür belgesi verildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Gençler Arası Münazara Yarışması Finali, tarihin ve demokrasinin buluştuğu Patara Antik Kenti Meclis Binası'nda gerçekleştirildi.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışmanın finalinde, Antalya genelinde yapılan elemeleri geçerek finale kalan genç münazaracılar sahne aldı. Parlamenter stil formatında gerçekleştirilen finalde takımlar, toplumsal ve kültürel konular üzerine argümanlarını sundu.

Finalin baş jüriliğini münazara eğitmeni Enes Koç üstlendi. Yarışma süresince gençler, eleştirel düşünme, ifade gücü ve ikna kabiliyeti yönlerinden değerlendirildi.

Etkinliğin ardından katılımcılar, Patara Antik Kenti'ni gezerek bölgenin kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu. Finalin sonunda birinci olan Muhalefet Açılış Takımı üyeleri Ayberk Efekan Kozan ve Mehmet Deniz Aydın ödüllendirildi, katılımcılara da teşekkür belgesi verildi.

"Gençler hayata dair önemli konuları tartıştı"

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, mekanın ruhuna en uygun etkinlik formatlarından birini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gençlerin fikirlerini güçlü şekilde ifade ederek birbirleriyle başarılı şekilde yarıştıklarını dile getiren Beyoğlu, "Burası, temsili demokrasinin ortaya çıktığı ve dünyanın ilk parlamento binası olarak kabul edilen yer. Gençlerimiz de burada, tıpkı geçmişte olduğu gibi hayata dair önemli konular üzerine fikirlerini paylaştı." dedi.

Beyoğlu, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü olarak kütüphaneleri hem fiziksel imkanlar hem de hizmet altyapısı bakımından geliştirmeye çalıştıklarını, aynı zamanda çocuklara 21. yüzyıl becerilerini kazandırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Münazara turnuvasının da bu hedeflerle birebir örtüşen bir etkinlik formatında olduğunun altını çizen Beyoğlu, "Gençlerimiz burada fikirlerini temellendirirken bilgi kaynaklarına ihtiyaç duyuyor, biz de bu kaynakları zenginleştirmeye ve çeşitlendirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Yarışmada birinci olan Ayberk Efekan Kozan, tarifsiz mutluluk yaşadığını dile getirdi. Böyle bir organizasyonu düzenleyenlere teşekkür eden Kozan, "Böyle tarihi bir mekanda konuşma yapabilmek, muhtemelen hayatınızda bir kez yaşayabileceğiniz bir şey." ifadesini kullandı.

Takım arkadaşı Mehmet Deniz Aydın da güzel bir turnuvada yarıştığını, başarılı bir performans sergilediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Kültür Sanat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Erol Bulut'tan oyuncularına sitem: Affetmezler

Oyuncularına flaş sitem
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposundaki yangında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Göztepe'nin Atatürk portreli formasına beğeni yağıyor

Formadaki bu detaya beğeni yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.