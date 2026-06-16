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Dijital platformlarda 30 milyonu aşkın izlenmeye ulaştı

Dijital platformlarda 30 milyonu aşkın izlenmeye ulaştı
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Genç piyanist ve vokalist Su Yavuz, ABD’nin önde gelen müzik okullarından Berklee College of Music tarafından verilen Instrumental Performance Award ödülüne layık görüldü. Ödül töreninin açılış performansını gerçekleştiren Yavuz, 30 milyonu aşkın izlenmeye ulaştı ve uluslararası müzik çevrelerinde dikkat çekti. Türkiye’deki ilk konserini 18 Haziran’da Antalya Akra Caz Festivali’nde verecek.

Genç piyanist ve vokalist Su Yavuz, ABD'nin önde gelen müzik okullarından Berklee College of Music tarafından verilen Instrumental Performance Award ödülüne layık görüldü. Su Yavuz, ödül töreninin açılış performansını da gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attı.

Genç piyanist ve vokalist Su Yavuz, ABD'nin önde gelen müzik okullarından Berklee College of Music tarafından verilen Instrumental Performance Award ödülüne layık görüldü. Tamamı kendi düzenlemelerinden oluşan performansında iki ayrı piyano ile sahne alan genç sanatçı, aynı zamanda vokal yorumuyla da dikkat çekti. Grammy ödüllü sanatçı Victoria Monét'in de katıldığı etkinlik kapsamında sahne alan Su Yavuz, uluslararası müzik çevrelerinde adından söz ettiren genç yetenekler arasında yerini güçlendirdi. 2006 yılında doğan Su Yavuz, müzik eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda başladı. Eğitimini Berklee College of Music'te sürdüren genç sanatçı; caz, R&B, neo-soul, hip-hop, funk, fusion, pop ve klasik müzik gibi farklı türlerde çalışmalar yürütüyor. Dijital platformlarda paylaştığı performanslarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Su Yavuz'un çalışmaları, bugüne kadar 30 milyonu aşkın izlenme elde etti. Genç sanatçının performansları; Lenny Kravitz, Questlove, David Foster, Jon Batiste, Rick Beato, Robert Glasper, Randy Jackson ve Anderson Paak gibi uluslararası müzik dünyasının önemli isimlerinin de dikkatini çekti.

Türkiye'deki ilk konser Antalya Akra Caz Festivali'nde

Su Yavuz, Berklee College of Music'te birlikte çalıştığı müzisyenler Chase Behar ve Angel L. Ruiz ile kurduğu SU Trio projesiyle, 18 Haziran'da 9. Antalya Akra Caz Festivali kapsamında gerçekleşecek Akra Genç Caz konserinde Türkiye'de ilk kez sahne alacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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