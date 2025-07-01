Genç Piyanist Mehmet Erdem Güdül, Uluslararası Yarışmada Birinci Oldu

BURSA'da, ailesinin oynaması için kendisine aldığı org ile müzikle tanışan Mehmet Erdem Güdül (11), 8 yaşındayken özel piyano kursunda almaya başladığı eğitimden sonra katıldığı ulusal ve uluslararası birçok yarışmadan derecelerle döndü. Güdül, son olarak 22 Haziran'da İstanbul Yeditepe Üniversitesi 7. IPC - International Piano Competition Uluslararası Piyano Yarışması'nda C kategorisi Absolute'da birinci oldu. Tüm kategorilerde de birinciliği kimseye kaptırmayan Güdül, Grand Prix ödülünü aldı.

Pınar ve Kadir Güdül çiftinin 3 çocuğunun büyüğü olan Mehmet Erdem Güdül, ailesinin oynaması için çocuk yaşta kendisine aldığı org ile müzikle tanıştı. Oğlunun müziğe karşı ilgisini fark eden öğretmen Kadir Güdül, 8 yaşına geldiğinde onu özel bir piyano kursuna gönderdi. Burada performansıyla dikkat çeken Mehmet Erdem Güdül aynı yıl düzenlenen Bilim Sanat Merkezi Üstün Yetenekliler Sınavını kazandı. Katıldığı ulusal ve uluslararası birçok yarışmada derecelerle dönen Güdül, son olarak 22 Haziran'da, İstanbul Yeditepe Üniversitesi 7. IPC - International Piano Competition Uluslararası Piyano Yarışması'na katıldı. C kategorisi Absolute'da birinci olan Güdül, tüm kategorilerde de birinciliği kimseye kaptırmayıp, Grand Prix ödülünü aldı. Güdül, 2024 yılı 6 Aralık Dünya Piyanistler gününde piyano sanatçısı Gülsin Onay ile aynı sahneyi paylaşma hakkını da kazandı.

'HEDEFİM ÜNLÜ BİR PİYANİST OLMAK'

Ailesinin kendisini keşfedip, aldıkları oyuncak org ile müzik hayatına başladığını söyleyen BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezi Sanat Öğrencisi Güdül, "Annem ve babam müziğe karşı olan ilgimi küçük yaşta keşfetti. Aldıkları oyuncak org ile çok mutlu oluyordum. Oyuncağımla uyuduğum günler de olmuş. Şimdi ise yarışmalara katılıyorum. Aldığım ödüller ile mutlu oluyorum. İlerideki hedefim ünlü bir piyanist olup, çocuklara ders vermek" dedi.

'MEHMET, KISA SÜREDE ÇOK UZUN YOL YAPTI'

15 yıldır Türkiye'de piyano eğitimi verdiğini ve Mehmet Erdem'le kısa zamanda uzun yol yaptıklarını söyleyen Elena Çekiç, "15 yıldır Türkiye'de piyano eğitimleri veriyorum. Mehmet Erdem ile 2 senedir çalışıyoruz. Çok yetenekli bir çocuk. O, 1'incilik aldığı zaman ben de çok mutlu oluyorum. Onu disiplinle birlikte eğitiyorum ve biz, birlikte gülüp, birlikte ağladık" diye konuştu.

'MEHMET, KUNDAKTAN BU YANA MÜZİKLE UYUYUP, BÜYÜDÜ'

Oğlunun doğduğu andan itibaren müzikle iç içe büyüdüğünü söyleyen Kadir Güdül, "Mehmet, kundaktan bu yana müzikle uyuyup, müzikle büyüdü. Kendisinin bir orgla başlaması ve onun orga olan ilgisi bizim de dikkatimizi çekti. Onu destekledik ve bu yolda yürüttük. İşi büyüterek, ona bir org aldık. Ona orglar yetmeyince piyano aldık. Şu an kaliteli bir şekilde ilerliyor. Onu sahnede görmek gurur vericiydi" ifadelerini kullandı.