Gemlik Kitap Limanı'nda sağlık sektörü ve şehir hastaneleri tartışıldı

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da birçok yazar, şair ve gazetecinin konuk olduğu Gemlik Kitap Limanı Fuarı'nın bu yılki konukları arasında Türk siyasetinin renkli ve güçlü isimleri de kitapseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Yıllardır sağlık alanında verdiği mücadeleyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala ve Kızılay'la ilgili çalışmalarıyla gündeme gelen gazeteci İsmail Arı Gemlik Kitap Limanı'nın konuğu oldu.

"DİNİ YAPILAR SAĞLIK SEKTÖRÜNÜ ELE GEÇİRDİ"

Türkiye'de yaşanan korkuyu anlamak için sağlık sektörüne bakmanın doğru olacağını söyleyen İsmail Arı, "Sağlık alanında belirli sermaye grupları etkili oluyor. Buna direnenler çeşitli zorluklar yaşıyorlar. Önemli örnekler var sağlıktaki yapılaşmalarla ilgili. Örneğin, 'sağlık turizmi' diye bir şey yapılacağı söylendi ve bir takım hastaneler bunun için Sağlık Bakanlığı'ından yetki belgesi aldı. Yaklaşık 1 yıl boyunca İstanbul'da Covid-19 testlerini belirli bir hastanede yaptırdılar. İstanbul'da birçok hastaneye Covid-19 testi ihalesi aynı şirkete verildi. Bizim paralarımız ve Sağlık Bakanlığı'nın milyonlarca lirası bu şirkete aktı ne yazık ki."

"ŞEHİR HASTANESİNİN BU ÜLKE İÇİN NEDEN YANLIŞ OLDUĞUNU AKTARDIK"

Kitabının araştırma konusu olan şehir hastanelerine ilişkin konuşan CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ise şunları söyledi:

"Dünyada ilk şehir hastanelerinin uygulandığı ülke İngiltere'dir. Türk Tabipler Birliği olarak şehir hastanelerinin nasıl ele alınması gerektiğini ilişkin uluslararası katılımcıları çağırarak bir takım bilimsel toplantılar düzenlemeye başladık. Sonrasında öngörülerimizi toplumla paylaşmaya çalıştık ve bu konuyu ayrıntılı ele alan, modelin neden olan yanlışları anlattığım kitabı yazdım. Bu kitapla birlikte şehir hastanesinin bu ülke için neden yanlış olduğunu aktardık. Bu model çok yüksek maliyetli. Ayrıca şunu ekleyeyim bu 14 hastanenin şirketleri yer alan finansman şirketlerinin tamamı çok uluslu şirketler. Ağırlık olarak İngiltere sermayesi olduğu için şartnamelere koydukları maddeye göre, sözleşmede eğer bir anlaşmazlık olursa bu mahkemelerin görüleceği yer İngiltere'dir."

Konuşmaların ardından konuklar, izleyenlerden gelen soruları cevapladılar. Program, Arı ve Pala'ya hediye takdimi ile sona erdi.