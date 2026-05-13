Haberler

Gemerek'te Hıdırellez Şenliği yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Gemerek ilçesinde düzenlenen Hıdırellez Şenliği'nde halk oyunları gösterileri, şiir dinletisi ve buzağı yarışması ile birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde Hıdırellez Şenliği düzenlendi.

Kaymakamlık, Gemerek Belediyesi, Sızır ve Çepni belediyeleri organizasyonunda gerçekleştirilen programa vatandaşlar ilgi gösterdi.

Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca ve Belediye Başkanı Sezai Çelikten, yaptıkları konuşmalarda, birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu yansıtan Hıdırellez'i kutladı.

Programda halk oyunları ekipleri gösteri sundu, şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Buzağı yarışmasında dereceye giren buzağı sahipleri ödüllendirildi.

Kutlamalarda ilçe protokolü vatandaşlarla halay çekti.

Kaynak: AA / Erhan Aksoy
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı

Böcek ailesinin etkin pişmanlık ifadeleri sonrası 3 ilde operasyon
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıİbrahim Kızılırmak:

çok güzel bi organizasyon olmuş valla halkın katılımı da super ?? bu arada buzağı yarışmasında kazanan çifçinin çifti de vardı duydum

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatih Uluser:

Gemerek'te böyle bir etkinlik yapılmış da ben hiç duymadım, bu haberden öğrendim ??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAyşegül Sarı:

yaw bu şenlik olayı her yıl aynı şey işte ?? halk oyunları, buzağı yarışması... kimse bilmez arkada kaymakam ile belediye başkanı ne konuştular herhalde ?? bunlar da kameraya poz verip halka kardeşlik mesajı veriyor ama gerçekten neler döndüğü merak ettim açıkçası ?? yani güzel güzel ama biraz show gibi geldi bana ngl

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta yer yerinden oynayacak! Büyük kaos kapıda

Beşiktaş'ta yer yerinden oynayacak!
Erzurumsporlu Giorbelidze, eşiyle yaptığı dansla kutlamalara damga vurdu

Tüm şehir, bu Gürcü çifti konuşuyor
Şehit yakınları için yeni düzenleme! Aylıklar iki asgari ücrete çıkarılacak

MSB istedi, hükümet harekete geçti! Aylıklar iki asgari ücrete çıkıyor
Al-Nassr taraftarları, Al-Hilal’in VIP tribününe sopalarla saldırdı

Maçın ortasında resmen savaş çıktı

31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti

773 günde haritanın rengi değişti

Babasını 8 kurşunla öldürdü, söyledikleri şaşkına çevirdi: Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın

Babasını 8 kurşunla öldürdü, söyledikleri şaşkına çevirdi
Torreira'ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı

Torreira'ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı
Şampiyonluk maçında bitime 15 saniye kala olana bakın

Şampiyonluk maçında olana bakın