Gemerek'te Hıdırellez Şenliği yapıldı
Sivas'ın Gemerek ilçesinde düzenlenen Hıdırellez Şenliği'nde halk oyunları gösterileri, şiir dinletisi ve buzağı yarışması ile birlik ve beraberlik mesajları verildi.
Kaymakamlık, Gemerek Belediyesi, Sızır ve Çepni belediyeleri organizasyonunda gerçekleştirilen programa vatandaşlar ilgi gösterdi.
Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca ve Belediye Başkanı Sezai Çelikten, yaptıkları konuşmalarda, birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu yansıtan Hıdırellez'i kutladı.
Programda halk oyunları ekipleri gösteri sundu, şiir dinletisi gerçekleştirildi.
Buzağı yarışmasında dereceye giren buzağı sahipleri ödüllendirildi.
Kutlamalarda ilçe protokolü vatandaşlarla halay çekti.