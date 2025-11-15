Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni'ne başvuru ve değerlendirmeler başladı

Türkiye'nin en prestijli ödül törenlerinden biri olan Gelin Damat Dergisi Ödülleri, 25 Aralık 2025tarihinde, Boğaz'ın eşsiz manzarasındaFuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşecek. Ferhat Muğurtay organizatörlüğünde Pınar Altuğ Atacan ve Burak Törün'ün sunuculuğunda düzenlenenbu özel gece, düğün sektörü , sanat, siyaset ve magazin dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirecek.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Gelin Damat Dergisi Ödülleri'ne evlilik ve düğün sektöründe faaliyet gösteren firmalar başvurabiliyor. Başvurular, GelinDamat.comadresi üzerinden yapılıyorve dergi editörlerinintitiz değerlendirmeleri sonucu ödüller sahiplerini buluyor.