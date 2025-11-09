Gelibolu'da Kadınlar Sepetçilik Kursu Açtı

Çanakkale'de Gelibolu Kadınlar Derneği bünyesinde açılan kursla, unutulmaya yüz tutan sepetçiliğin geleceğe aktarılması hedefleniyor.

Gelibolu ilçesindeki kursa katılan 12 kadın kağıttan yapılan çubuklar ve "rattan" adı verilen bitkisel sapları kullanarak sepet ve çeşitli hediyelik eşyalar üretiyor.

Gelibolu Kadınlar Derneği Başkanı Berna Yelkenci, AA muhabirine, teknolojinin gelişmesiyle sepetçiliğin unutulmaya başladığını söyledi.

Geleneksel el sanatlarından biri olan sepetçiliği yaşatmak istediklerini belirten Yelkenci, "Kurslar devam edecek. Herkesi bu kurslara davet ediyoruz." dedi.

Kursun eğitmeni Özlem Çanlı ise daha önce halk eğitim merkezinde usta öğretici olarak dersler verdiğini anlattı.

Gelibolu Kadınlar Derneğinin tavsiyesiyle böyle bir kursa başladıklarını vurgulayan Çanlı, "Güzel gidiyor. Kadınlar üretmeyi ve öğrenmeyi çok seviyor. Kursumuza katılanlar 1 gün boyunca bir sepeti yapabiliyor. Şu an 2 çeşit malzemeyle üretim yapıyoruz." diye konuştu.

Kursiyerlerden Güler Taşdibek de kursa severek katıldıklarını belirterek, "Gelibolu için çok güzel bir etkinlik. Sepet örüyoruz, öğreniyoruz, eğleniyoruz, güzel vakit geçiriyoruz. Bütün Gelibolu kadınlarını buraya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.