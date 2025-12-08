Gelenekten Geleceğe Trabzon Mutfağı kitabı TÜBA Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Uluslararası Akademi Ödülleri, TÜBA-GEBİP (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) ve TÜBA-TESEP (Bilimsel Telif Eser) ödüllerini kapsayan TÜBA Ödülleri bu yılın kazananlarını belirledi. Bu ödüllerde bir ilk gerçekleşerek gastronomi ve mutfak kültürü temalı bir kitap ilk kez ödüle layık görüldü. Bu yılki ödüller, 23 Aralık 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak TÜBA–TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine verilecek.

ÖDÜLLER 23 ARALIK TARİHİNDE SAHİPLERİNE VERİLECEK

23 Aralık tarihinde Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tevdi edeceği ödüller arasında, Trabzon'un geleneksel mutfak kültürünü gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan, 5500 km yol katedilerek 437 kişiyle birebir görüşmeler yapılarak ortaya koyulan "Gelenekten Geleceğe Trabzon Mutfağı" adlı eser de bulunuyor. Trabzon mutfak kültürü üzerine bilimsel araştırmalar yapan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Şen tarafından yazılan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yayımlanan bu kitap, jüri tarafından TÜBA-TESEP Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.