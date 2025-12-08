Haberler

Gelenekten Geleceğe Trabzon Mutfağı kitabı TÜBA Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü

Gelenekten Geleceğe Trabzon Mutfağı kitabı TÜBA Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Uluslararası Akademi Ödülleri, bu yıl gastronomi ve mutfak kültürü temalı bir kitaba gitti. 'Gelenekten Geleceğe Trabzon Mutfağı' adlı eser, TÜBA-TESEP Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Eser, Trabzon'un geleneksel mutfak kültürünü gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Uluslararası Akademi Ödülleri, TÜBA-GEBİP (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) ve TÜBA-TESEP (Bilimsel Telif Eser) ödüllerini kapsayan TÜBA Ödülleri bu yılın kazananlarını belirledi. Bu ödüllerde bir ilk gerçekleşerek gastronomi ve mutfak kültürü temalı bir kitap ilk kez ödüle layık görüldü. Bu yılki ödüller, 23 Aralık 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak TÜBA–TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine verilecek.

23 Aralık tarihinde Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tevdi edeceği ödüller arasında, Trabzon'un geleneksel mutfak kültürünü gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan, 5500 km yol katedilerek 437 kişiyle birebir görüşmeler yapılarak ortaya koyulan "Gelenekten Geleceğe Trabzon Mutfağı" adlı eser de bulunuyor. Trabzon mutfak kültürü üzerine bilimsel araştırmalar yapan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Şen tarafından yazılan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yayımlanan bu kitap, jüri tarafından TÜBA-TESEP Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Ekim Devrim Manduz
Haberler.com / Kültür Sanat
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
