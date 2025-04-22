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Geleneksel sokak oyunları yeniden yaşatıldı

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Geleneksel sokak oyunları yeniden yaşatıldı Bilecik'te 'Geçmişten Günümüze Bilecik'te oynanan Geleneksel Sokak Oyunları' etkinliğinde çocuklar dolayısı eğlendi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Öğretim Üyesi Dr.

Geleneksel sokak oyunları yeniden yaşatıldı

Bilecik'te 'Geçmişten Günümüze Bilecik'te oynanan Geleneksel Sokak Oyunları' etkinliğinde çocuklar dolayısı eğlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Öğretim Üyesi Dr. Raif Zileli;

"Altı geleneksel sokak oyunları yeniden yaşatıldı"

BİLECİK - Bilecik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen 'Geçmişten Günümüze Bilecik'te Oynanan Geleneksel Sokak Oyunları' etkinliğinde çocuklar dolayısı eğlendi.

Şehit Abdülhamit Bilgen İlkokulu'nun bahçesinde düzenlendi. Geleneksel sokak oyunları olan mokacık, şamuk, mırık, beşbeş, aba kapmaca, gelme top yeniden yaşatılırken, çocuklar dolayısı eğlendi.

"6 geleneksel sokak oyunları yeniden yaşatıldı"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Öğretim Üyesi Dr. Raif Zileli, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, "Bilecik'te oynanan geleneksel oyunlar adlı bilimsel araştırma projesinden elde ettiğimiz, verileri yani oyunları bugün öğrencilerimizle buluşturma fırsatı bulduk. Şuan 6 şube var burada o yüzden 6 oyun seçtik. Bilim Şenliğinde üniversitemizde Gölpark feste ve gölette tüm gün katılımcılara oynama fırsatı sunacağız. Şuan öğrencilerimiz çocuk amatörlüğü dersi kapsamında hem saha tecrübeleri hem de derste öğrendikleri teorik bilgileri saha da uygulama fırsatı buluyorlar bu tip etkinler çok kıymetli" dedi.

"Bu oyunları bizlerde öğrenmiş oldu"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Çocuk Gelişimi Lisans Bölümünden 3'üncü sınıf öğrencisi Elif Bilek, Çocuk Amatörlüğü dersi kapsamında geleneksel oyunları çocuklara öğrettiklerini anlatarak, "Dersimizde çok yönlü faaliyetleri buraya aktarmak hem bizim açımızdan, hem de çocuklar açısından büyük önem taşıdı. Bu oyunları teker teker öğrenmiş olduk. Geleneksel oyunlardan kastımız seksek vesaire falan değil, bu sefer mokacıkla birlikte sizlerle birlikte eğlendik" dedi.

"Çocuklarla oyunlar oynamak bizleri çok mutlu etti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Çocuk Gelişimi 4'üncü sınıf öğrenci İrem Su Seyyar ise, "Bugün burada 23 Nisan etkinliklerini kutlarken, geçmişte kalan oyunlarımızı öğretmek ve öğrenmek için buradaydık. Çok keyifli zamanlar geçirdik bizde bu oyunları bilmiyorduk. Çocuklarla oyunlar oynamak bizleri çok mutlu etti" dedi.

Öte yandan etkinliğe katılan protokol üyeleri de geleneksel sokak oyunları oynarken, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı'nın mokacık oyununda hedefi vuramaması gözlerden kaçmadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA - Kültür Sanat
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