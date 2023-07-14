Geleneksel Sanatlar Sergisi Hünkar Kasrı'nda açıldı

İSTANBUL - Tezhip, hat, ebru ve sulu boya eserlerinin yer verildiği Geleneksel Sanatlar Sergisi, Eminönü Yeni Camii Hünkar Kasrı'nda açıldı.

İstanbul Ticaret Odası'nın kültürel mirasları yarınlara taşımak amacıyla gerçekleştirdiği sanat etkinliklerine bir yenisi daha eklendi. Bu çerçevede tezhip, hat, ebru ve sulu boya eserlerinin görücüye çıktığı Geleneksel Sanatlar Sergisi, Eminönü Yeni Camii Hünkar Kasrı'nda açıldı. Türk süsleme sanatının birbirinden değerli eserleri 13 - 30 Temmuz 2023 tarihleri arasında ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Serginin açılışı İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı. Açılışta, İTO yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu serginin açılışında yaptığı konuşmada, "Sanat insanları birbirine bağlayan en kısa yoldur. İTO'nun bakış açısı da geleneksel sanatlarımızı yaşatmak sanat ve sanatçılarımızı bir araya getirmek üzerinedir. Bugün de bu sergimizi açmak bizim için gurur vericidir. Tüm sanatçılarımızla bir araya gelerek geleneksel sanatlarımızı yaşatmayı istiyoruz. Bu tarihi mekan içerisinde tarihin ruhuna uygun şekilde sergimizi açmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.