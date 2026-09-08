Geleneksel çalı süpürgesi yapımını 35 yıldır sürdürüyor

SAİT ÇELİK / MEHMET DOĞAN - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Bilal Tümtürk, babasından öğrendiği çalı süpürgeciliğini 35 yıldır devam ettiriyor.

İlçede besicilik yapan 5 çocuk babası Tümtürk, hayvanlarını otlatmak için gittiği yerlerde süpürge yapımında kullandığı karamuk çalılarını topluyor.

Dikenlerini sıyırdığı çalıları evinin bahçesine getiren Tümtürk, süpürge yapımı için göz kararı belirlediği miktardaki çalıyı bir araya getirerek iple ve telle sıkıca bağlıyor.

Süpürgenin sapını da kendi kestiği ağaç dalından yapan Tümtürk, hazırladığı çalıları sapa bağlayarak süpürgeyi kullanıma hazır hale getiriyor.

Eskisi kadar rağbet görmeyen süpürgeleri ilerleyen yaşına rağmen gelen siparişe göre yapmaya devam eden Tümtürk, bunları pazarda da satıyor.

Yörede "çalgı" olarak adlandırılan süpürgeler, özellikle evlerin önünün, bahçelerin ve ahırların temizliğinde kullanılıyor.

"Benden başka yapan kalmadı"

Geleneksel çalı süpürgeciliğinin ilçedeki son temsilcisi olan Bilal Tümtürk, AA muhabirine, süpürge yapımını babasını izleyerek öğrendiğini söyledi.

Eskiden bölgede bu işi yapanların fazla olduğunu anlatan Tümtürk, "1991-1992 yıllarıydı, çalgı yapmaya başladım. Babam yapardı, ben de ondan öğrendim. Diğer köylerden gelen arkadaşlar da yapardı. Plastik süpürge ve benzeri şeyler çıktıktan sonra bizim çalgı yapmamız geriledi." diye konuştu.

Tümtürk, çalı süpürgesinin özellikle köy yaşamında kullanıldığını belirterek, "Bu eski bir gelenek. Kapının önünü, bahçeyi, ahırı süpürmek için kullanılan bir temizlik malzemesi. Ben bunu yapmaya hala devam ediyorum ama benden başka yapan kalmadı." ifadelerini kullandı.

"Dikenden yapılıyor"

Geleneği devam ettirmeye çalıştığını anlatan Tümtürk, şunları kaydetti:

"Şimdi yaşlandım artık. 5-6 hayvanım var, onları güdüyorum. Dağa gidiyorum, ufak tefek çalı getiriyorum. İyi kötü bu zamana geldik. Geleneği yaşatmaya devam ediyorum. Bu gelenek eskiden beri ebemizden, dedemizden gelen, bütün memleketin geleneğidir. Bu çalgı çok önemli bir şey ama kimse kıymetini bilmiyor. Bir çalgıyı aldığın zaman 3 ay, 5 ay, 7 ay kullanacağına garanti veriyorum. Çok dayanıklı bir şey. Dikenden yapılıyor."

Tümtürk, yaptığı süpürgeleri pazarda da sattığını belirterek, "Müşteriler bana bakıyor, 'Bunu nasıl yaptın?' diyorlar. O benim alışkanlığım, bir sanatım. Vakit geçiriyorum. Bunu yapmayı çok seviyorum." dedi.

Kaynak: AA