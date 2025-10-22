FATİH Belediyesi, ASKON ve Deniz Feneri Derneği iş birliğiyle düzenlenen ' Gazze İyilik Sergisi' Fatih'te açıldı. Sergiden elde edilecek gelir, Deniz Feneri Derneği aracılığıyla Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Serginin açılışında konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Salonumuzdaki her bir eser, Gönlümüzde 'ekmek kadar mübarek, su gibi aziz'dir. Çünkü buradan elde edilen gelir, Gazzeli masumların hayatına dokunacak. Yaraların sarılması, gözyaşlarının silinmesine vesile olması temennisiyle, başta Yusuf İyilik beyefendi olmak üzere, ASKON'a, Deniz Feneri Derneğine ve emeği geçen herkese en içten şükranlarımı sunuyor, katılımlarınız için de sizlere tekrardan teşekkür ediyorum" dedi.

Fatih Belediyesi, ASKON ve Deniz Feneri Derneği iş birliğiyle düzenlenen 'Gazze İyilik Sergisi'nin açılışı Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde gerçekleştirildi. 2 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak sergide, iş insanı Yusuf İyilik'in koleksiyonundan seçilen 320 eser yer alıyor. Eserlerin satışından elde edilecek gelir, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla Deniz Feneri Derneği aracılığıyla ulaştırılacak.

'ESERLERİN SATIŞINDAN ELDE EDİLECEK GELİR GAZZELİ MASUMLARIN HAYATINA DOKUNACAK'

Serginin açılışında konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Biz her zaman, sanatın, estetik deneyimin ötesine geçen bir güce sahip olduğuna inandık. Bizim medeniyetimizde sanat; en öz ifadeyle, bir kamil insan olma yolculuğudur. İyilik ve merhamet gibi yaşamı anlamlı kılan ruhları iyileştiren, yücelten duygularla derin bağlar kurmanın bir fırsatıdır. Nitekim sergimiz, kolektif vicdanı harekete geçiren misyonuyla sanatın bu hakikatini en güzel şekilde dile getiriyor. Sergi, kıymetli iş insanı Yusuf İyilik beyefendinin koleksiyonundan seçilmiş 320 eserden oluşuyor. Eserlerin satışından elde edilecek gelir, inşallah, Deniz Feneri Derneği aracılığıyla Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Dolayısıyla, salonumuzdaki her bir eser, Gönlümüzde "ekmek kadar mübarek, su gibi aziz"dir. Çünkü buradan elde edilen gelir, Gazzeli masumların hayatına dokunacak. Yaraların sarılması, gözyaşlarının silinmesine vesile olması temennisiyle, başta Yusuf İyilik beyefendi olmak üzere, ASKON'a, Deniz Feneri Derneğine ve emeği geçen herkese en içten şükranlarımı sunuyor, katılımlarınız için de sizlere tekrardan teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sergiden aldığı eserle Gazze'ye destek veren Yunus Öztürk ise "Gazze canımız, kalbimiz. Oradaki kardeşlerimize biz de bu sergi dolayısıyla bir yardımda bulunmak istiyoruz. Bunu gönülden yapıyoruz. Allah, oradaki insanlara da tez zamanda inşallah huzurlu, refah dolu bir hayat versin. Biz Türk milleti olarak ecdadımız gibi düşünmeye çalışıyoruz. Elimizden bu geliyor şu anda, bunu yapabiliyoruz ama daha fazlası olsa. Bugün bana, 'Gazze yaşıyor, şuradan gidiyorsunuz' deseler, on saniye bile düşünmeyecek bir insanım. Her zaman hazırız" dedi.