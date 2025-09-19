Gazze'deki İnsani Drama Dikkat Çekmek için Sanat Atölyesi Düzenlendi

Haberler

KADEM Manisa Temsilciliği, Filistin'deki insani durumu ve Gazze'deki krizi konu alan 'Gazze'nin Sargı Bezi' adlı bir karikatür ve resim atölyesi düzenleyerek sanat aracılığıyla bu dramı görünür kılmaya çalıştı.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Manisa Temsilciliği, Filistin'de yaşanan insani drama dikkat çekmek amacıyla " Gazze'nin Sargı Bezi" adlı karikatür ve resim atölyesi düzenledi.

KADEM binasında gerçekleştirilen etkinlikte, karikatürist-yazar Murat Dolgun'un rehberliğinde katılımcılar Gazze'deki insani krizi çizgilerle anlatmaya çalıştı.

Dolgun, katılımcılara karikatür ve resmin ifade gücü hakkında bilgi vererek, yaşanan dramın sanat aracılığıyla görünür kılınabileceğini aktardı.

KADEM Manisa Temsilcisi Özlem Akar İşyapan, yaptığı konuşmada, Gazze'deki insanlık dramının her platformda dile getirilmesi gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sanatın dönüştürücü gücünü kullanarak Gazze'deki mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz. İsrail, Gazze'de insanlık suçu işlemekte ve dünya buna sessiz kalmaktadır. Sessizliğin suça ortak olmak olduğunu bildiğimiz için Gazze'de yaşanan zulmü her fırsatta dile getireceğiz."

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Kültür Sanat
