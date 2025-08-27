Gaziantep'teki Tarihi Yapılar Restore Edildi, Kültür Yolu Festivali ile Yeniden Açılacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar aldıkları için restore edilen Gaziantep'teki tarihi yapılar, 13 Eylül'de başlayacak Kültür Yolu Festivali'nde açılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentin simge yapılarından Zincirli Bedesten, Şirvani Mehmet Efendi Camisi ve Balıklı Kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık iki yıldır titizlikle yürütülen restorasyon çalışmalarıyla aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıldı.

Restorasyonu tamamlanan bu tarihi yapıları yerinde inceleyen Vali Kemal Çeber ve Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Tarihi dokusu korunarak güçlendirilen yapılar, 13 Eylül'de başlayacak Kültür Yolu Festivali kapsamında yeniden halkın hizmetine açılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çeber, depremin izlerinin ve yılların yorgunluğunun bu restorasyonla silindiğini bildirdi.

Zincirli Bedesten'in statik açıdan güçlendirilerek dimdik ayakta olduğunu ve bundan sonra dükkanların son formunun verileceğini belirten Çeber, şunları kaydetti:

"Burası, geçmişte olduğu gibi yine şehrimizin en önemli ticaret ve kültür lokasyonlarından biri olacak. Ben gözümde canlandırıyorum, içi tıklım tıklım yerli ve yabancı turistlerle dolu. Esnafımız onlara güler yüzle 'Hoş geldiniz' diyor, herkesin yüzünde tebessüm var. Tertipli, düzenli ve sağlıklı bir ortak yaşam alanı. Bizim de sizin de arzunuz bu. El birliğiyle çok daha güzel işler ortaya çıkaracağız."