Gaziantep'te Türkü Tiyatrosu Gazi şehirlilerle buluştu

Gaziantep Büyükşehir ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle Türk Halk Müziği sanatçısı Kürşat'ın sahne aldığı Türkü Tiyatrosu, Gazi şehirlilerle buluştu. Yönetmenliğini Yuşa Arkan'ın yaptığı, Türk Halk Müziği sanatçısı Kürşat'ın yazıp oynadığı Türkü Tiyatrosu, Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda sahnelendi.

Gaziantep Büyükşehir ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle Türk Halk Müziği sanatçısı Kürşat'ın sahne aldığı Türkü Tiyatrosu, Gazi şehirlilerle buluştu.

Yönetmenliğini Yuşa Arkan'ın yaptığı, Türk Halk Müziği sanatçısı Kürşat'ın yazıp oynadığı Türkü Tiyatrosu, Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda sahnelendi. Sanatçı Kürşat, tek başına sahne aldığı gösterisinde, Anadolu'nun sözlü kültürünün en önemli parçalarından olan türküleri, tiyatro sahnesiyle birleştirdi.

Kendi hayat hikayesi ve başarılı kariyerinin önemli dönüm noktalarını, eserleriyle harmanlayan Kürşat, ilk konseri, ilk şarkılarıyla başından geçen trajikomik olayları türkülerle harmanlayarak izleyicilerle paylaştı. Türk milli gelenek ve göreneklerini, gastronomisini, kendine has üslubuyla anlatırken, oyununu Anadolu'nun vazgeçilmez motifleri olan halaylar, zeybekler ve yöresel oyunlarla süsledi.

Yaklaşık 2 saat süren ve Sanatçı Kürşat'ın sık sık izleyicilerle sohbet ederek eğlendirdiği gösteri, büyük beğeni topladı. - GAZİANTEP