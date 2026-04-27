Gaziantep'te Türk kültür mirasının korunmasına yönelik program düzenlendi

Gaziantep'te Türk devletlerinin ortak kültürel mirasının korunması amacıyla "Türk Kültür Mirası Stratejik İş Birliği Konferansı ve Teknik Çalıştayı: Kültür Varlıklarının Yasa Dışı Ticaretiyle Mücadele" programı düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türk Kültür ve Miras Vakfı, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde, Şahinbey ve Şehitkamil belediyelerinin katkılarıyla düzenlenen etkinlik, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nde gerçekleştirildi.

Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktoty Raimkulova, açılışta yaptığı konuşmada, kültürel mirasın milletlerin hafızası olduğunu söyledi.

Kültürel mirası korumanın hem tarihi hem de ahlaki bir görev olduğunu belirten Raimkulova, şöyle konuştu:

"Bugün maalesef eser kaçakçılığı ve yasa dışı ticaret mirasımızı tehdit ediyor. Bu sorunla tek başımıza değil, ancak ülkeler arası yardımlaşma ve uzman paylaşımıyla mücadele edebiliriz. Bu programın amacı kurumlarımızı ve uzmanlarımızı bir araya getirmek ve birlikte çözüm yolları bulmaktır."

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Başkanı Şaban Doğan, insanlığın ortak hafızasını koruma sorumluluğunu paylaşmak için bir araya geldiklerini dile getirerek, "Kültür varlıklarının yasa dışı ticareti yalnızca bir hukuk ihlali değil, geçmişle kurduğumuz bağı koparan, kültürel kimlikleri zedeleyen küresel bir sorundur. Dolayısıyla bu sorunla mücadele, sadece ulusal değil, uluslararası dayanışmayı da zorunlu kılmaktadır." dedi.

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Hukuk ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu Sekreteri Dr. Kadir Yaman, etkinlikte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, "Ele alacağımız kültür varlıklarının yasa dışı ticaretiyle mücadele konusu, sadece güvenlik ya da hukuk meselesi değil, aynı zamanda kimliğimizin, tarihimizin ve ortak hafızamızın korunmasıdır." diye konuştu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş, kültür varlıklarının korunması ve yasa dışı ticaretiyle mücadele konusunda kararlı bir politika izlediklerinin altını çizdi.

Çalışmaların karşılıklı saygıya dayalı şekilde yürütüldüğüne işaret eden Gönültaş, şunları kaydetti:

"Son yıllarda yürütülen çalışmalar neticesinde, 2002 yılından itibaren yurt dışına yasa dışı yollarla çıkarıldığı tespit edilen 13 bin 453 kültür varlığının ülkemize iadesi sağlanmıştır. Bugüne kadar Mısır, İran, Irak, Kazakistan, Etiyopya, Peru ve Çin başta olmak üzere çeşitli ülkelere 313 kültür varlığının iadesi gerçekleştirilmiştir."

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ercan, küresel ölçekte kültürel mirasın korunmasına katkı sunmayı sürdüreceklerini söyledi.

Ercan, "Kültürel miras yalnızca geçmişin izlerini taşıyan bir birikim değil, aynı zamanda toplumların kimliğini, hafızasını ve istikbalini şekillendiren temel bir değerdir. Bu nedenle bu mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması hepimizin ortak ve tarihi sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kültür varlıklarının ülkeye ve kente kazandırılması yönündeki çalışmaların sürdüğünü belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Şahin, kentteki kültür varlıklarına ilişkin yürütülen çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

Programın 4 gün süreceği bildirildi.