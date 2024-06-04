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Gaziantep'te tiyatro ekibi Filistinli çocuklara yardım eli uzatıyor

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Gaziantep'te gönüllü gençlerden oluşan tiyatro ekibi, oyunlarından elde ettikleri geliri Filistinli çocuklara ulaştıracak. Gazikent Gençlik Merkezi tiyatro ekibi, 'Damat Adayları' adlı oyununu sahneleyerek elde ettikleri geliri Filistinli çocuklara gönderecek.

Gaziantep'te gönüllü gençlerden oluşan tiyatro ekibi, oyunlarından elde ettikleri geliri Filistinli çocuklara ulaştıracak.

Gazikent Gençlik Merkezi tiyatro ekibi, "Damat Adayları" adlı oyununu Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Sahnesi'nde sahneledi.

Ekip bu oyundan elde ettiği geliri, Filistinli çocuklara gönderecek.

Gençlik Merkezi Müdürü Hayrettin Gemici, AA muhabirine, geçmişteki tiyatro oyunlarında elde ettikleri geliri hastalara ve köy çocuklarına gönderdiklerini söyledi.

Filistin'de acımasız bir savaşın yaşandığını ifade eden Gemici, tüm geliri Filistinli çocuklara ulaştıracaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Gaziantep Filistin Gençlik Kültür Sanat Güncel Haberler

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