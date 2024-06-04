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Gazeteci Eşi, Yazar Bekir Coşkun'un Heykelini Yaptı ve Sergiledi

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Tekirdağ'da gazetecilik yapan İsmail Parin'in heykeltıraş eşi Zeynep Parin, 2020 yılında hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Bekir Coşkun'un heykelini yaptı. Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kursa katılan Zeynep Parin, kursta kazandığı becerilerle Atatürk başta olmak üzere Bekir Coşkun'un da heykelini yaptı. Sergi sırasında duygularını paylaşan Zeynep Parin, Coşkun'un basın tarihinin unutulmaz bir ismi olduğunu ve heykeliyle hafızalarda yer edinmesini sağlamak istediğini belirtti.

Tekirdağ'da gazetecilik yapan ve aynı zamanda Yazar Bekir Coşkun'un mesai arkadaşı olan gazeteci İsmail Parin'in heykeltıraş eşi Zeynep Parin, Bekir Coşkun'un heykelini yaparak sergiledi.

2020 yılında akciğer kanseri sonucu hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Bekir Coşkun ile bir dönem mesai yapan Tekirdağlı gazeteci İsmail Parin'in heykeltıraş eşi Zeynep Parin, usta gazetecinin heykelini yaptı. Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kursa katılan emekli memur Zeynep Parin, kursta kazandığı becerilerle Atatürk başta olmak üzere Bekir Coşkun'un da heykelini yaptı.

Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen sergide heykeli sergileyen Zeynep Parin, "Öncelikle aramızdan ayrılan usta kalem ve eşimin arkadaşı olan Bekir Coşkun'a rahmet diliyorum. Birlikte aynı ortamda çok kez bir araya geldik. Bekir Coşkun, basın tarihinin unutulmaz bir ismidir. Gerek duruşu gerekse yazılarıyla hala hafızalardadır. Bu unutulmaz ismin heykelini minyatür bir şekilde yaparak hafızalarda yer edinmesini sağlamak istedim. Destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

Haberler.com / Ferhat Akgün - Kültür Sanat

Bekir Coşkun Tekirdağ Eğitim Yerel Yaşam Kültür Sanat Haberler

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