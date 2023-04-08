Gazeteci Çetin Emeç düzenlenen konserle anıldı

Suadiye'deki evinin önünde 7 Mart 1990 günü uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, AKM Tiyatro Salonu'nda dün akşam İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın gerçekleştirdiği konserle anıldı.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri kapsamında yazılı basının 'Tiraj Ustası' unvanını verdiği başarılı gazeteci Çetin Emeç'i anma konseri düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen ve katılım yoğun olduğu gecede Çetin Emeç'in eşi Bilge Emeç de yer aldı.

Çetin Emeç'in hatırasına ithaf edilen konser Schubert'ten bir uvertür ile başladı.Thomas Rösner yönetiminde gerçekleşen konserin solistliğini keman ile İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası başkemancısı Özgecan Günöz üstlendi. Müzikseverlerin sevilen keman eserlerinden biri ona Max Bruch'un Keman Konçertosu'nu da dinlediği konserin ikinci yarısında ise şef Thomas Rösner yönetimindeki orkestra, Tchaikovsky'nin Dördüncü Senfonisi'ne hayat verdi.