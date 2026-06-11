Trabzon'daki Ganita sahilinin 30 yıllık dostları anılarını tiyatro sahnesine taşıdı

Trabzon'da yaklaşık 30 yıldır ayrılmayan dört arkadaş, çocukluk ve gençlik anılarını biriktirmeye başladıkları Ortahisar ilçesindeki Ganita sahilini anlatan tiyatro oyununu seyirciyle buluşturacak.

Ganita sahili sportif ve kültürel etkinliklerin yanı sıra insanların denizle buluştuğu ve keyifli zamanlar geçirdiği mekanların başında geliyor.

Çocukluk ve gençlik yıllarını burada geçiren emekli gazeteci ve karikatürist Tamer Küçük de burada yaşadığı ve büyüklerinden dinlediği çeşitli hatıraları şiirsel anlatımla yazıya döktü.

Arkadaşları Hüseyin Sabri Kurtuldu, Hikmet Akbulut ve Fuat Çoruhlu ile Ganita sahilinde tanışan ve anılarını "Ganita'nın Üstünden Bir Martı Geçti" adlı tiyatral gösteriye dönüştüren Küçük, arkadaşlarıyla sahneyi paylaşacağı oyun için provalarını sürdürüyor.

Çocukluğundan bu yana zamanının büyük bölümünü Ganita'da geçirdiğini belirten Küçük, AA muhabirine, burada şiirler yazıp karikatürler çizdiğini, insanların yaşadıklarına şahitlik ettiğini söyledi.

Dedesi ve babasının da bu çevrede yaşadığını belirten Küçük, "Ganita sadece bir semtin adı değil, bir kültürün adıdır. Burada Anadolu Ajansının eski bölge müdürlerinden Osman Çavuşoğlu, valiliğin eski Kültür Müdürü İsmail Kansız, gazeteci İsmail Fandaklı, Ayhan Pala ve ben Ganita Kültür Sanat Derneğini kurduk." dedi.

Küçük, oyunda yer alan arkadaşlarıyla tanışma sürecine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ganita'ya sabah gider, akşam çıkardık. Bu yazdıklarım sadece benim yaşadıklarım, benim aşklarım, benim sevdalarım değil. Orada gördüğüm bir sürü aşklar vardı, bir sürü sevdalar vardı. Biten arkadaşlıklar, başlayan arkadaşlıklar. İşte o Ganita'nın önünde oynanan futbol maçları. Bu oyunda da hepsini anlatıyoruz. Oyunda ayrıca şiir ve müzik de bulunuyor. İzleyiciler burada Ganita'daki aşkları, sevdaları, arkadaşlıkları, Ganita'ya gelen kişilerin orada yaşadıklarını görecekler. Bir anlatımla başlıyor, arada Hikmet arkadaşımız şiirlerini okuyor. Fuat arkadaşımız şarkıyla bunu bütünleştirirken Hüseyin ağabeyimiz de şiir okuduktan sonra tekrar anlatıma geçiriyoruz. Hepsini harmanladık. Tamamen Ganita'nın o havasını burada seyirciye vermeye çalışacağız."

Oyundaki arkadaşlarıyla farklı oyunlarda yer aldığını söyleyen Küçük, tüm ekibin aynı sahnede ilk kez bir araya geleceğini kaydetti.

"Tozlu raflarda durmaması gerektiğini düşündük"

Gösteride yer alan ve anlatım görevini üstlenen akademisyen Hüseyin Sabri Kurtuldu ise sanatın iyileştirici ve birleştirici yönüne değinerek, "Bir araya gelişimizdeki en büyük gerekçemiz arkadaşımızın Ganita'ya yönelik yazdığı o çok güzel şiirlerdi. O şiirleri Hikmet arkadaşımızla birlikte şöyle bir mütalaa ettiğimizde bu şiirlerin yok yere kaybolup gitmemesi gerektiğini, bunların tozlu raflarda durmaması gerektiğini düşündük." diye konuştu.

Oyunda Küçük'ün şiirlerini seslendiren Hikmet Akbulut ise gençlik yıllarından beri tiyatro ile ilgilendiğini, arkadaşlarıyla 1990'lı yıllarda tanıştığını ve bu ekiple ilk kez aynı sahnede yer alacağını dile getirdi.

Oyuna yaklaşık 8 aydır hazırlandıklarını aktaran Akbulut, "Ganita sadece bir çay bahçesi değil, bir kültür mirası. Bunları biz sahnelemeliyiz diye düşündük. Ortak bir fikirle buluştuk. 7-8 aydır da çalışıyoruz." dedi.

Gitarı ve şarkılarıyla sahnede yer alan Fuat Çoruhlu da hissettiklerini doğaçlama şekilde notalara döktüğünü aktardı.

Şiirlerin tiyatroya uygun olduğunu belirten Çoruhlu, "Ben kendi isteğimle 20 yıldır sahneye çıkmadım. Tamer'den projeyi duyunca koşa koşa geldim. Çünkü hepimizin orada çok fazla anıları var. Metinler de çalmaya değer şeyler. 5-6 şarkı seslendiriyorum." ifadelerini kullandı.

Dört arkadaşın yaşadıklarını anlatan "Ganita'nın Üstünden Bir Martı Geçti" isimli oyun, 15 Haziran'da bir alışveriş merkezindeki tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşacak.