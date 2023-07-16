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Galata Kulesi'ne 15 Temmuz Şehitleri Mapping Gösterisi

Kültür Sanat Haberleri

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı tarafından, İstanbul'un simge yapılarından olan Galata Kulesi'ne mapping yöntemi ile Türk bayrağı ve 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı. Gösteriyi izleyenler duygusal anlar yaşadı.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı tarafından, İstanbul'un simge yapılarından olan Galata Kulesi'ne mapping yöntemi ile Türk bayrağı ve 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

İstanbul Kültür Sanat Haberler

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