Galata Kulesi'ne 15 Temmuz Şehitleri Mapping Gösterisi

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı tarafından, İstanbul'un simge yapılarından olan Galata Kulesi'ne mapping yöntemi ile Türk bayrağı ve 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı. Gösteriyi izleyenler duygusal anlar yaşadı.