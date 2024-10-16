Galata Kulesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı İçin Pembe Kurdeleyle Aydınlatıldı

Beyoğlu'nda 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' etkinlikleri kapsamında İstanbul'un tarihi simgelerinden olan Galata Kulesi'ne pembe kurdele görüntüsü yansıtıldı.

İstanbul'un tarihi simgelerinden Galata Kulesi, 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' etkinlikleri kapsamında bu akşam pembe kurdele ve "Erken teşhis hayat kurtarır" yazısı ile aydınlatıldı. Meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla gerçekleştirilen bu etkinlik, aynı zamanda hastalıkla mücadele edenlere destek olma amacı taşıyor.