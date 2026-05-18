GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan'dan 19 Mayıs mesajı

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, bir mesaj yayımlayarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

GAHİB Başkanı Kaplan mesajında, Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs 1919'un, Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yoldaki ilk adım olduğuna vurgu yaparak, "19 Mayıs 1919, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin başlangıcı, Cumhuriyetimize giden yolun ilk adımıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı kurtuluş meşalesi, aziz milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla büyümüş, ülkemizin geleceğini değiştiren büyük bir mücadeleye dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.

Başkan Kaplan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine duyduğu güven ve inanç, bugün de en büyük ilham kaynağımızdır. Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerimizin; bilimde, teknolojide, sanatta ve sporda elde edecekleri başarılarla ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacağına yürekten inanıyoruz.19 Mayıs ruhu; bağımsızlığa, milli iradeye ve geleceğe duyulan inancın simgesidir. Samsun'da yakılan kurtuluş meşalesi, aradan geçen yıllara rağmen bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor; gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum." - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
