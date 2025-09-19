Fransız Müzisyenler, Sipsi Çalmak için Burdur'a Geldi

FRANSA'da müzikle uğraşan Pierre-Antoine Despatures (29) ile kız arkadaşı Clementine Ristord (31), bir albümde dinledikleri sipsiyi çalmayı öğrenmek için 3 bin kilometre mesafe katedip Burdur'a geldi. İki arkadaş 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ünvanına layık görülen Mehmet Bedel'den sipsi eğitimi aldı.

Fransa'nın Grenoble şehrinde yaşayan ve yaklaşık 20 yıldır müzikle uğraşan Pierre-Antoine Despatures ve kız arkadaşı Clementine Ristord, Burdur'un yöresel müzik aleti sipsiyi incelemek ve çalmasını öğrenmek amacıyla kente geldi. Despatures ve Ristord, 2017 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında UNESCO Bilim Kurulu tarafından verilen 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ünvanına layık görülen Mehmet Bedel ile sosyal medya üzerinden iletişim kurdu. İki arkadaş, birkaç gün önce 3 bin kilometre mesafe katedip Burdur'a gelerek Bedel ile buluştu, Fransa'da dinledikleri bir albümde duydukları sipsiyi çalmak istediklerini anlattı.

'2 GÜNDÜR SİPSİ ÇALMAYI ÖĞRENİYORUZ'

Pierre-Antoine Despatures, "Fransa'da Türkiye'nin geleneksel müzisyenlerinin albümlerini kaydedip yayınlayan bir akademisyen var. Bir albümde sipsiyi duyduk ve merak ettik. İstanbul'daki bir müzisyen arkadaşımız sipsi konusunda Mehmet Bedel'in uzman olduğunu söyledi. Biz de buraya geldik. 2 gündür sipsi çalmayı öğreniyoruz" dedi.

Clemente Ristord, "Biz müzisyeniz. Pierre kontrbas ve gadulka çalıyor. Ben saksafon çalıyorum. Fransa'da birkaç orkestra ile konserler veriyoruz. Sipsiyi merak ederek Burdur'a geldik" diye konuştu.

'SİPSİYİ DÜNYAYA TANITMAK İÇİN ÇALIŞIYORUM'

Burdurlu sipsi yapımcısı ve icracısı Mehmet Bedel de "Fransa'dan benimle sosyal medya üzerinden iletişim kurdular. Yöresel müzik aletimiz sipsiyi merak etmişler. 2 gündür buradalar. Sipsi, kabak kemane ve cura çalmayı öğrendiler" dedi. Bedel, "Daha önce de Kolombiya, Japonya gibi ülkelerden sipsi çalmasını öğrenmek için gelenler oldu. Elimden geldiğince yardımcı oldum. Burdur sipsisini dünyaya tanıtmak için elimden geldiğince çalışıyorum" ifadelerini kullandı.