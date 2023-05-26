Fransız Metz Grand Est Ulusal Orkestrası, depremzedeler için konser verecek

Fransız Metz Grand Est Ulusal Orkestrası, Institut Français girişimiyle Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen müzisyenler için konser verecek.

"Umut Notaları" projesi kapsamında sahneye çıkacak orkestra, 6 Temmuz'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Institut Français'nin başlattığı ve Metz Grand Est Ulusal Orkestrası'yla birlikte Radio France, Festival d'Aix-en- Provence, Philharmonie de Paris gibi Fransa'nın önde gelen kültür kurumlarının destek verdiği projede, Fransa'dan enstrüman bağışının yanı sıra deprem bölgesindeki müzik öğrenci ve öğretmenlerinin Fransa'nın çeşitli müzik kurumlarında pedagojik formasyon ve müzik eğitimi almaları için olanaklar oluşturulacak.

Bölge orkestralarının yeniden yapılanmalarına destek verilecek ve düzenlenecek ustalık sınıfları ve atölyelerle uzun vadeli bir iş birliği ve destek köprüsü kurulacak.

Konserin geliri, depremden etkilenen şehirlerdeki güzel sanatlar liseleri ve konservatuvarların müzik bölümü öğrencileri veya eğitmenleri ile depremde enstrümanı hasar gören veya kaybolan öğrenci ve öğretmenlere yeniden enstrüman alınması için İKSV Enstrüman Destek Fonu'na aktarılacak.

Fondan yararlanmak isteyen öğrenci ve öğretmenler "www.iksv.org" adresi üzerinden, 30 Mayıs'a kadar başvuru yapılabilecek.

Etkinlik ve projeye dair detaylı bilgiye "www.ifturquie.org" adresinden ulaşılabilir.