Fransız Aktör Gerard Depardieu Cinsel Saldırı Suçlamalarıyla Gözaltına Alındı

Fransız aktör Gerard Depardieu'nun cinsel saldırı suçlamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, 2012 ve 2014'teki film çekimleri esnasında iki kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiaları üzerine ifadeye çağırılan 75 yaşındaki Depardieu, Paris polisi tarafından gözaltına alındı.

Depardieu, oyuncu Charlotte Arnould'un şikayeti üzerine 2020'de "tecavüz" ve "cinsel saldırı" ile suçlanmıştı.

Depardieu'yu 2007'de bir film çekimi sırasında kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlayan oyuncu Helene Darras'ın şikayeti ise zaman aşımı nedeniyle reddedilmişti.

Hakkında çok sayıda cinsel saldırı suçlaması bulunan Depardieu, Ekim 2023'te Le Figaro'da yayımlanan açık mektubunda hakkındaki iddiaları reddederek "Asla ve asla bir kadını taciz etmedim." ifadesini kullanmıştı.