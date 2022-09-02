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Fransa'da sanat eserlerinin ışık efektleriyle duvarlara yansıtıldığı müze, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Kültür Sanat Haberleri

Fransa'nın güneyinde yer alan tarihi Les Baux-de-Provence köyündeki Dante Salonu'nda gerçekleştirilen Carrieres de Lumières sergisinde Dünyaca ünlü birçok ressamın eserleri müzik ve ışık efektleriyle duvarlara yansıtılarak ziyaretçilere görsel ve işitsel bir multimedya şöleni sunuluyor.

Fransa'nın güneyinde yer alan tarihi Les Baux-de-Provence köyündeki Dante Salonu'nda gerçekleştirilen Carrieres de Lumières sergisinde Dünyaca ünlü birçok ressamın eserleri müzik ve ışık efektleriyle duvarlara yansıtılarak ziyaretçilere görsel ve işitsel bir multimedya şöleni sunuluyor.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Fransa Dante Kültür Sanat Haberler

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