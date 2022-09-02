Fransa'da sanat eserlerinin ışık efektleriyle duvarlara yansıtıldığı müze, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor Kültür Sanat Haberleri Fransa'nın güneyinde yer alan tarihi Les Baux-de-Provence köyündeki Dante Salonu'nda gerçekleştirilen Carrieres de Lumières sergisinde Dünyaca ünlü birçok ressamın eserleri müzik ve ışık efektleriyle duvarlara yansıtılarak ziyaretçilere görsel ve işitsel bir multimedya şöleni sunuluyor. Fransa'nın güneyinde yer alan tarihi Les Baux-de-Provence köyündeki Dante Salonu'nda gerçekleştirilen Carrieres de Lumières sergisinde Dünyaca ünlü birçok ressamın eserleri müzik ve ışık efektleriyle duvarlara yansıtılarak ziyaretçilere görsel ve işitsel bir multimedya şöleni sunuluyor. Kaynak: AA / Kültür Sanat Fransa Dante Kültür Sanat Haberler

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