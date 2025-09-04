Fransa'da Müzeden 9,5 Milyon Avroluk Seramik Eserler Çalındı

FRANSA'nın Limoges şehrindeki bir müzede değeri 9,5 milyon avro olan iki seramik tabak ve bir vazo çalındı.

Fransa'nın Limoges şehrindeki bir müzede değeri 9,5 milyon avro olan tarihi eserlerin çalındığı bildirildi. Olay Limoges şehrindeki Adrien Dubouche Ulusal Müzesi'nde dün gece meydana geldi. Tarihi seramik ürünlerin sergilendiği müzedeki soygunda 9,5 milyon avro değerinde Çin menşeli bir vazo ve iki tabak çalındı.

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.