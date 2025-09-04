Haberler

Fransa'da Müzeden 9,5 Milyon Avroluk Seramik Eserler Çalındı

Fransa'da Müzeden 9,5 Milyon Avroluk Seramik Eserler Çalındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Limoges şehrindeki Adrien Dubouche Ulusal Müzesi'nde gerçekleştirilen soygunda değeri 9,5 milyon avro olan iki seramik tabak ve bir Çin menşeli vazo çalındı. Fransa Kültür Bakanı olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

FRANSA'nın Limoges şehrindeki bir müzede değeri 9,5 milyon avro olan iki seramik tabak ve bir vazo çalındı.

Fransa'nın Limoges şehrindeki bir müzede değeri 9,5 milyon avro olan tarihi eserlerin çalındığı bildirildi. Olay Limoges şehrindeki Adrien Dubouche Ulusal Müzesi'nde dün gece meydana geldi. Tarihi seramik ürünlerin sergilendiği müzedeki soygunda 9,5 milyon avro değerinde Çin menşeli bir vazo ve iki tabak çalındı.

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığında Arzu Sabancı'dan ilk açıklama

Ayrılığın ardından Arzu Sabancı'dan ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek

Bahçeli'nin konutunda kritik görüşme! Gözler saat 17.00'ye çevrildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.